Klasik araba tutkunları oraya koştu: Gençler de ilgi gösteriyor

Akgün, "Bugünkü 34. antika pazarımızda klasik araba sergimiz var. Daha önce bir-iki yıl önce yapmıştık. Yoğun istek üzerine ikincisini gerçekleştirdik. Şu anda klasik arabalarımız burada ve katılım oldukça yoğun. Halkımız hareketli, esnafımız memnun. Bize destek veren halka, esnafımıza ve klasik araba getiren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlerin ilgisi de oldukça yüksek." dedi.