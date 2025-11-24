Klasik araba tutkunları oraya koştu: Gençler de ilgi gösteriyor
24.11.2025 13:48
İHA
Kütahya’da düzenlenen 34. Antika Pazarı, bu ay klasik araba tutkunlarını bir araya getirdi.
Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün, şehir dışından gelen ziyaretçilerle birlikte pazarın tam kapasite dolduğunu ardından etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.
Akgün, "Bugünkü 34. antika pazarımızda klasik araba sergimiz var. Daha önce bir-iki yıl önce yapmıştık. Yoğun istek üzerine ikincisini gerçekleştirdik. Şu anda klasik arabalarımız burada ve katılım oldukça yoğun. Halkımız hareketli, esnafımız memnun. Bize destek veren halka, esnafımıza ve klasik araba getiren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlerin ilgisi de oldukça yüksek." dedi.
Ayrıca Akgün, Kütahya Antika Pazarı'nın her ayın dördüncü haftasında kurulduğunu hatırlatarak tüm Türkiye'den antika severleri davet etti.
