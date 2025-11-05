Kocaeli'nin "gurme" kargası: Çay içip, Rize helvası yiyor

İkili, otobüs seferlerinden market alışverişine, deniz keyfinden gezmelere kadar her anı birlikte paylaşıyor. Evladı gibi gördüğü kargasıyla 2,5 yıldır ayrılmaz bir dostluk kuran Tek, Şakir'i Rize'den özel getirttiği helva, balık ve sadece organik gıdalarla besliyor. Sevimli karga, çay içmesi ve markette yiyeceklerini gagasıyla seçmesiyle de dikkat çekiyor.

Kargayı yavruyken sakat bir halde bulduğunu belirten Ömer Tek, "Sakattı, tedavisini yaptım. Tam 2,5 sene oldu, benden ayrı durmuyor. Nereye gitsem peşimde geliyor. Hamsi, istavrit ve balığı çok seviyor. Ona özel olarak Rize'den helva getiriyorum. Helvasını çok yiyor, çay da içiyor. Aynı aileden biri oldu, nereye gitsem götürüyorum. Onunla otobüse de biniyorum" dedi.