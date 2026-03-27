Komşuları ihbar etti, ekipler gaz maskesiyle içeri girebildi
27.03.2026 09:38
İHA
Mersin'de kötü koku ihbarı üzerine bir apartmana giden ekipler, içeri gaz maskesi takarak girebildi. Evden yedi kamyonet çöp çıktı.
Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan 60 yaşlarındaki bir kadının dairesinden gelen kötü kokular üzerine komşuları ihbarda bulundu.
KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Adrese giden zabıta ekipleri, 3-4 yıl önce eşi vefat ettiği için yalnız kalan yaşlı kadının dairesinin çöp eve dönüştüğünü gördü.
Kaptığı enfeksiyon nedeniyle hastalanan kadın ilçe devlet hastanesine sevk edilirken, eve Erdemli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
YEDİ KAMYONET ÇÖP ÇIKTI
Zabıta ekiplerinin ve kadına tahsis edilen vasisi gözetiminde koku nedeniyle eve gaz maskesi ile girmek zoruna kalan temizlik işçileri iki gün süren çalışma yaptı.
Evden ilk gün beş, ikinci gün ise iki kamyonet çöp çıkarıldı.