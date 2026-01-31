Konya'da asırlardır süren gelenek. Bozulmasın diye toprağın altına gömüyorlar

Doğal soğuk hava deposu görevi gören toprak, sebzelerin hem besin değerini hem de lezzetini muhafaza etmesine katkı sağlıyor.

Atadan kalma yöntemi sürdürmeye devam eden 65 yaşındaki Havva Vurgun, özellikle patates, pancar, şalgam, turp ve havuç gibi ürünlerin kuyulama yöntemiyle uzun süre tazeliğini koruduğunu söyledi.

Bu yöntemin son derece etkili olduğunu vurgulayan Vurgun, "Eylülde pancar, şalgam, turp ve patatesi toprağa gömeriz. Toprak soğuk olduğu için ürünler hiç bozulmaz, ilk günkü gibi durur. Kendimiz tüketiyoruz, hayvanlarımıza yediriyoruz, fazlasını da satıyoruz. Bu yöntemi anamızdan, atamızdan öğrendik." diye konuştu.