Konya'da korkutan tablo. Şehir gün geçtikçe çölleşiyor

Arslan, 60 yıllık periyotta yaklaşık yüzde 20 oranında yağışların azaldığını, hava sıcaklılarının kış aylarında 2-3, yaz aylarında ise 5 dereceye kadar artış gösterdiğini ifade etti:

"Konya bölgesinde ne yazık ki çölleşmeye doğru gidiyoruz. Kuraklık ve iklim değişikliğinin ağır hissedildiği dönemde, bir barajımızda yüzde 1 doluluk, diğer barajımızda ise yüzde 10 doluluk oranı bulunuyor. Yüzey sularımız git gide azalıyor. Akşehir Gölü kurudu.''

Şu anda yer altı sularına çok aşırı bir yüklenme söz konusu olduğunu aktaran Arslan, bölgede 30-35 bin civarında ruhsatlı kuyu mevcutken, 100 binin üzerinde 3 kat fazla ruhsatsız kuyunun varlığından söz etti.

Arslan, ‘’Hal böyleyken yer altı suyundaki statik seviyeyi çok hızlı düşürüyoruz. Ne yazık ki çok yakın bir zamanda yer altı suyumuz bitecek gibi görünüyor'' dedi.