Konya'da korkutan tablo. Şehir gün geçtikçe çölleşiyor
19.12.2025 16:03
DHA
Konya'daki barajlarda su seviyesi gün geçtikçe azalırken, uzmanı yaşanan kuraklığın tehlikeli bir boyuta geldiğini belirterek uyardı.
Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, kentteki barajların su seviyesinin kuraklık nedeniyle gün gittikçe azaldığını söyledi.
Arslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Baktığımız zaman aralık ayının ortasında bulunmamıza rağmen yağışlı dönem dediğimiz şu anda, yağışlar istenilen seviyelere gelmiş değil. Geçtiğimiz günlerde bir yağmur yağdı. Fakat bu yağış, aç olan toprağı bile doyurmadı.''
80 CİVARINDA KUYU AÇILDI
Barajlardaki su seviyesinin azalması nedeniyle Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kuyu açtığını belirten Arslan, "Yağışlı dönemden çıkıp da kurak döneme girdiğimiz dönemlerde içme suyunda ciddi sorunlar yaşayacağız ve kesintilere gitmek durumunda kalacağız. Aralık aylarında barajlarımız bu kadar boşsa kurak döneme geçtiğimizde bu barajlardaki su, hiçbir şekilde şehrin içme suyunu karşılamayacaktır'' dedi.
Arslan, bununla ilgili olarak Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl içerisinde şehir merkezlerinde 80 civarında sondaj çalışması yaptığını belirtti.
''AKŞEHİR GÖLÜ KURUDU''
Arslan, 60 yıllık periyotta yaklaşık yüzde 20 oranında yağışların azaldığını, hava sıcaklılarının kış aylarında 2-3, yaz aylarında ise 5 dereceye kadar artış gösterdiğini ifade etti:
"Konya bölgesinde ne yazık ki çölleşmeye doğru gidiyoruz. Kuraklık ve iklim değişikliğinin ağır hissedildiği dönemde, bir barajımızda yüzde 1 doluluk, diğer barajımızda ise yüzde 10 doluluk oranı bulunuyor. Yüzey sularımız git gide azalıyor. Akşehir Gölü kurudu.''
Şu anda yer altı sularına çok aşırı bir yüklenme söz konusu olduğunu aktaran Arslan, bölgede 30-35 bin civarında ruhsatlı kuyu mevcutken, 100 binin üzerinde 3 kat fazla ruhsatsız kuyunun varlığından söz etti.
Arslan, ‘’Hal böyleyken yer altı suyundaki statik seviyeyi çok hızlı düşürüyoruz. Ne yazık ki çok yakın bir zamanda yer altı suyumuz bitecek gibi görünüyor'' dedi.
YASAL UYARI
