Konya'da Şeb-i Arus hazırlıkları: Mevlana'yı anma törenleri 7 Aralık'ta başlıyor
06.12.2025 16:32
DHA
Bu yıl düzenlenecek Hz. Mevlana'yı anma törenleri, 7 Aralık'ta başlayıp, 17 Aralık'ta Şeb-i Arus törenleri ile sona erecek.
ŞEB-İ ARUS NEDİR?
30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırlarında yer alan Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273'te Konya'da yaşamını yitirdi.
Ölümü yeniden doğuş, sevdiğine, Allah'a kavuşmak olarak kabul eden Mevlana, yaşamını yitirdiği güne 'düğün gecesi' anlamına gelen 'Şeb-i Arus' dediği için Mevlevilik'te, o gün 'Şeb-i Arus' olarak kabul edildi. Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde 'Vuslat' törenleri düzenleniyor.
500 BİNİ AŞKIN MİSAFİR BEKLENİYOR
Bu yıl düzenlenecek 'Hz. Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri', 7 Aralık'ta başlayıp, 17 Aralık'ta Şeb-i Arus törenleri ile sona erecek.
Bu yıl ‘Huzur Vakti’ temasıyla düzenlenecek törenlerde, kente gelen misafirler gün boyunca sürecek etkinliklerde ağırlanacak.
İLK PROGRAM KARAMAN'DA BAŞLADI
Mevlana'yı anma törenleri, Karaman’da Mader-i Mevlana Yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından Mevlana’nın annesi ile ağabeyinin mezarının bulunduğu Mevlevi tekkesinde dua okundu.
MADER-İ MEVLANA YÜRÜYÜŞÜ
Bu yıl, anma törenlerinin ilk programı Karaman’da başladı. Mader-i Mevlana Yürüyüşü ile başlayan programda Mevlana’nın annesi ile ağabeyinin mezarının bulunduğu Mevlevi tekkesinde dua okundu. Çocuk semazenler de sema gösterisi düzenledi.
YASAL UYARI
KONYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KONYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.