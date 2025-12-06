Konya'da Şeb-i Arus hazırlıkları: Mevlana'yı anma törenleri 7 Aralık'ta başlıyor

Ölümü yeniden doğuş, sevdiğine, Allah'a kavuşmak olarak kabul eden Mevlana, yaşamını yitirdiği güne 'düğün gecesi' anlamına gelen 'Şeb-i Arus' dediği için Mevlevilik'te, o gün 'Şeb-i Arus' olarak kabul edildi. Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde 'Vuslat' törenleri düzenleniyor.