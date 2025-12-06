Konya'da Şeb-i Arus hazırlıkları: Mevlana'yı anma törenleri 7 Aralık'ta başlıyor

Bu yıl düzenlenecek Hz. Mevlana'yı anma törenleri, 7 Aralık'ta başlayıp, 17 Aralık'ta Şeb-i Arus törenleri ile sona erecek.

ŞEB-İ ARUS NEDİR?
30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırlarında yer alan Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273'te Konya'da yaşamını yitirdi. 

Ölümü yeniden doğuş, sevdiğine, Allah'a kavuşmak olarak kabul eden Mevlana, yaşamını yitirdiği güne 'düğün gecesi' anlamına gelen 'Şeb-i Arus' dediği için Mevlevilik'te, o gün 'Şeb-i Arus' olarak kabul edildi. Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde 'Vuslat' törenleri düzenleniyor. 

Bu yıl düzenlenecek 'Hz. Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri', 7 Aralık'ta başlayıp, 17 Aralık'ta Şeb-i Arus törenleri ile sona erecek. 

Bu yıl ‘Huzur Vakti’ temasıyla düzenlenecek törenlerde, kente gelen misafirler gün boyunca sürecek etkinliklerde ağırlanacak.

Mevlana'yı anma törenleri, Karaman’da Mader-i Mevlana Yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından Mevlana’nın annesi ile ağabeyinin mezarının bulunduğu Mevlevi tekkesinde dua okundu.

Bu yıl, anma törenlerinin ilk programı Karaman’da başladı. Mader-i Mevlana Yürüyüşü ile başlayan programda Mevlana’nın annesi ile ağabeyinin mezarının bulunduğu Mevlevi tekkesinde dua okundu. Çocuk semazenler de sema gösterisi düzenledi.  

