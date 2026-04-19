Kötü koku etrafı sarınca ortaya çıktı. Mide bulandıran görüntü

Zabıta ekipleri, kötü koku üzerine girdikleri evin kaçak imalathane olarak kullanıldığını belirterek "Kırıkhan ilçesi 521. Sokak üzerinde bulunan müstakil evin yıkımı için geldik. İçeriden tuhaf kokuların gelmesiyle, kapının açılmasını söyledik ve kapı açıldı. Gördüğümüz manzarada sizin de gördüğünüz gibi içeride kaçak imalat yapılıyor. Lokum ve cezerye türü şeyler üretiliyor ve resmen halkın sağlığıyla oynanıyor. Bizde buranın hem kapatmasını hem gerekli cezai işlemi uygulamak için gerekli işlemi yapacağız" dedi.