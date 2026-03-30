Köy kar altında kaldı. Kış geri döndü

Kars’ta kışın hüküm sürdüğünü ifade eden vatandaşlar, "Bugün 30 Mart 2026 Pazartesi, Kars’ta yine yoğun kar yağışı var. Tipi var, kar var, yani baharı beklerken kış bütün şiddetiyle devam ediyor. Bu şekilde devam eder ise 15 gün daha kışı yaşarız" dediler.

Öte yandan, Kars-Boğatepe-Göle karayolunda zaman zaman etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Görüş mesafesinin yer yer düşmesi sürücülere zor anlar yaşatırken, yetkililer dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor.