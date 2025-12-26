Köyü Zeus tapınağının üstüne kurdular. Her evde tarihi eser var

Köy sakinlerinden Cemal Çetin, yıllar önce köylülerin taşların bir kısmını alarak evlerde kullandığını belirterek, "Biz bu taşlara elimizden geldiği kadar bakım yapıyoruz. Hepsi bizim korumamız altında. Ayrıca tapınakta kazı çalışması yapılmasını da istiyoruz" şeklinde konuştu.

Necmettin Şahin ise "Babadan kalma evimizin temelinde bu taşlardan var. Öylece duruyorlar'' dedi.