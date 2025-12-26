Köyü Zeus tapınağının üstüne kurdular. Her evde tarihi eser var
Kastamonu'nun Daday ilçesinde yöre halkı tarafından Zeus Tapınağı'ndan alınan taşlar, yapıların temelinde kullanıldı.
Kastamonu Müze Müdürlüğü bahçesinde sergilenen kitabeye göre, Aktaştekke köyünün Meyre Mahallesi sınırlarındaki tapınağın Roma'nın en önemli imparatorlarından biri olan Caracalla zamanında yapıldığı ifade ediliyor. Yapı, Gais'un oğlu Aleksandros (İskender) tarafından 279 tarihinde tamamlandı.
Günümüzde kalıntıları ayakta kalan tapınağın taşları, geçmişte yöre halkı tarafından köydeki yapıların temel ve duvarlarında kullanıldı. Müze Müdürlüğü tarafından numaralandırılarak kayıt altına alınan kabartma taşlar, köyü ziyaret edenlerin dikkatini çekiyor.
Meyre Mahallesi'nin sınırlarında yer alan tapınak, Meyre Zeus Tapınağı olarak da isimlendiriliyor.
Aktaştekke Köyü Muhtarı Mustafa Çetin, tapınağın bölge açısından çok değerli olduğunu söyledi.
Tapınağın önemli kalıntılarının olduğunu belirten Çetin, "Burası zamanla tahrip edilmiş. Yıllar önce oradan alınan taşlar evlerin temelleri ve duvarlarında kullanılmış. Geçtiğimiz yüzyıllarda olan hadiseler bunlar. Tapınakta Müze Müdürlüğü tarafından 2007 yılında temizlik çalışması yapıldı'' dedi.
Çetin, yeni bir çalışma yapılması durumunda bölgenin tarih turizmi açısından önemli bir nokta olacağını vurguladı.
''KAZI ÇALIŞMASI YAPILMASINI İSTİYORUZ''
Köy sakinlerinden Cemal Çetin, yıllar önce köylülerin taşların bir kısmını alarak evlerde kullandığını belirterek, "Biz bu taşlara elimizden geldiği kadar bakım yapıyoruz. Hepsi bizim korumamız altında. Ayrıca tapınakta kazı çalışması yapılmasını da istiyoruz" şeklinde konuştu.
Necmettin Şahin ise "Babadan kalma evimizin temelinde bu taşlardan var. Öylece duruyorlar'' dedi.
