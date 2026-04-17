Kozmetik ve gastronomi sektöründe kullanılıyor. 2 bin 500 adeti toprakla buluştu

Eko-turizme katkı sunmak ve vatandaşların huzurlu bir ortamda vakit geçirmesini sağlamak amacıyla hizmete açılan parkta son olarak 2 bin 500 adet lavanta fidanı toprakla buluşturularak alan güçlendirildi.

Oldukça estetik bir görünüm sunan lavantalar havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açmaya başlıyor. Başta sağlık olmak üzere, kozmetik, temizlik ve gastronomi alanlarında kullanılan bu değerli bitki, ziyaretçilere görsel şölen de sunuyor.