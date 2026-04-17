Kozmetik ve gastronomi sektöründe kullanılıyor. 2 bin 500 adeti toprakla buluştu
17.04.2026 10:52
Son Güncelleme: 17.04.2026 10:55
İHA
Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, çok yıllık bitki grubunda yer alan ve kentin iklimine uygun lavanta bitkilerinden oluşturduğu parkı elden geçiriyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentteki klasik parklardan farklı olarak inşa edip, vatandaşların hizmetine sunduğu lavanta parkında bakım ve yenileme çalışması başlattı.
Ekipler, çok yıllık bitki grubunda yer alan ve oldukça dayanıklı olan lavantalardan oluşturduğu 11 bin metrekarelik bahçenin eksik kalan bölümlerinde bitki dikim çalışmalarını sürdürüyor.
Eko-turizme katkı sunmak ve vatandaşların huzurlu bir ortamda vakit geçirmesini sağlamak amacıyla hizmete açılan parkta son olarak 2 bin 500 adet lavanta fidanı toprakla buluşturularak alan güçlendirildi.
Oldukça estetik bir görünüm sunan lavantalar havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açmaya başlıyor. Başta sağlık olmak üzere, kozmetik, temizlik ve gastronomi alanlarında kullanılan bu değerli bitki, ziyaretçilere görsel şölen de sunuyor.
Dağlarda, 2 bin metreye yakın yüksekliklerde yetişen lavanta, kurutularak dolaplardaki giysileri böceklerden korur. Lavantadan, boyacılıkta kullanılan esans da elde edilir. Batı Anadolunun maki bölgelerinde yetişen karabaş otu (Lavandula stoechas) çiçeklerinden ağrı kesici, balgam söktürücü olarak da faydalanılır.
