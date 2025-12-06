Kredi çekip sıfır aldığı minibüsü 24 kez servise götürdü
06.12.2025 15:23
DHA
İstanbul’da bir fabrikada personel taşımacılığı yapan Doğan Daniş’in 10 Ocak 2024’te kredi çekerek sıfır aldığı minibüsü, 24 kez götürüldüğü serviste onarılamadı.
İstanbul’da bir fabrikada personel taşımacılığı yapan Doğan Daniş, 10 Ocak 2024’te kredi çekerek sıfır aldığı servis minibüsünün sürekli arıza yaptığını, aracı 24 kez yetkili servise götürmesine rağmen sorunun giderilmediğini söyledi.
Araçtaki sorunun geçen sürede onarılamadığını ifade eden Daniş, “Aracın motor ışığı yanıyor, çekişten düşüyor. Her götürdüğümde bana sürekli aracın çeşitli arızalar nedeniyle bu ışığın yandığını söyleyip bir türlü düzeltemediler” dedi.
Aracını çalıştıramadığı için iş yeri ile yaptığı sözleşmenin de iptal edildiğini belirten Daniş, olay nedeniyle mağdur olduğunu ve borçlarının ikiye katlandığını belirtti.
Araca güvenip iş sözleşmesi yaptığını bu olay sebebiyle tüm sözleşmelerinin iptal olduğunu belirten Daniş, hak talebinde bulunduğunu ancak firmanın yetkilileriyle defalarca kez görüşmesine rağmen bir çözüm yolu bulunamadığını söyledi.
Doğan Daniş’in avukatı Hikmet Bakır da ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ kapsamında ayıp bildirimi yapıldığını, noter aracılığıyla şirkete ihtarname gönderildiğini ancak yanıt alınamadığını ifade etti.
Bakır, 26 Mayıs’ta İstanbul 17’nci Noterliği aracılığıyla gönderilen ihtarnamede, aracın satın alındığı günden bu yana bakımlarının yetkili serviste yapılmasına rağmen çeşitli nedenlerle sürekli arıza verdiği, 60 gündür serviste bekletildiğini ve müvekkilinin personel taşımacılığından elde ettiği aylık 176 bin TL geliri kaybettiğini ifade etti.
