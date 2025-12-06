Kredi çekip sıfır aldığı minibüsü 24 kez servise götürdü

Aracını çalıştıramadığı için iş yeri ile yaptığı sözleşmenin de iptal edildiğini belirten Daniş, olay nedeniyle mağdur olduğunu ve borçlarının ikiye katlandığını belirtti.

Araca güvenip iş sözleşmesi yaptığını bu olay sebebiyle tüm sözleşmelerinin iptal olduğunu belirten Daniş, hak talebinde bulunduğunu ancak firmanın yetkilileriyle defalarca kez görüşmesine rağmen bir çözüm yolu bulunamadığını söyledi.