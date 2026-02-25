Kuraklığa esir düşmüştü. Su seviyesi bir anda yükseldi
Sağanak yağışlar, Osmaniye ve çevresindeki barajların su seviyesini önemli ölçüde artırdı. Bir süredir kuraklığa esir düşen Aslantaş Barajı'nda da su kotu yükseldi.
Osmaniye ve ilçelerinde son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Aslantaş Barajı'nda su seviyesi düşük seyretmiş, bu nedenle tahliye kapakları açılmamıştı. Ancak son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından baraj gölündeki doluluk oranı hızla arttı.
Muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla kontrollü su bırakımı gerçekleştirildi. Yetkililer, tahliye işleminin planlı sürdürüldüğünü belirterek, baraj mansabında bulunan vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.
Kent genelinde de sağanak nedeniyle bazı dere ve çaylarda debi artışı gözlenirken, bölgede yaşayan vatandaşlardan Mustafa Kötüğ, "Göründüğü gibi şu anda su tahliyemiz başlamıştır. Bölge halkı olarak bunu görmek bizim için çok büyük bir müjde" diye konuştu.
