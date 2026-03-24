Kuraklığa teslim olmuştu. Doğa harikası yeniden canlandı

Kolak Gölü ilçenin sembol niteliğinde bir doğa harikası olduğunu ifade eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, gölün eski ihtişamına kavuşmasına destek veren DSİ yetkililerine teşekkür etti.

Adını sınırları içerisinde bulunduğu mahalleden alan Kolak Gölü kent merkezine 120 kilometre mesafede bulunuyor. Buna rağmen hem yaz mevsiminde hem de kış mevsiminde pek çok ziyaretçi ağırlıyor.

Kışın seyrine doyulmaz manzaralar sunan Kolak Gölü, yeraltı sularıyla zeminden besleniyor. Ancak zemin tabakasında biriken kil ve alüvyonların kaynakların önünü kapatması etkisiyle bir süre önce kurumuştu.