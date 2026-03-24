Kuraklığa teslim olmuştu. Doğa harikası yeniden canlandı
24.03.2026 10:13
İHA
Deniz'linin Çameli ilçesinde bulunan Kolak Gölü, yeniden eski ihtişamına kavuştu. Göl, bir süredir kuraklığa teslim olmuştu.
Kuraklık nedeniyle kuruyan ve doğal güzelliğini kaybetmeye başlayan Kolak Gölü’nün yeniden canlanması için Devlet Su İşleri (DSİ) ile birlikte kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında göl yüzeyinde oluşan kil tabakası temizlenerek gölün yeniden su tutması sağlandı.
İlçenin son dönemde etkili olan yağışların da katkısıyla Kolak Gölü yeniden dolarak eski seviyesine ulaştı ve doğal güzelliğini tekrar kazandı. Yayla turizmi açısından büyük önem taşıyan Kolak Gölü, yapılan çalışmaların ardından yeniden kamp severler ve doğa tutkunları için önemli bir cazibe merkezi haline geldi.
Kolak Gölü ilçenin sembol niteliğinde bir doğa harikası olduğunu ifade eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, gölün eski ihtişamına kavuşmasına destek veren DSİ yetkililerine teşekkür etti.
Adını sınırları içerisinde bulunduğu mahalleden alan Kolak Gölü kent merkezine 120 kilometre mesafede bulunuyor. Buna rağmen hem yaz mevsiminde hem de kış mevsiminde pek çok ziyaretçi ağırlıyor.
Kışın seyrine doyulmaz manzaralar sunan Kolak Gölü, yeraltı sularıyla zeminden besleniyor. Ancak zemin tabakasında biriken kil ve alüvyonların kaynakların önünü kapatması etkisiyle bir süre önce kurumuştu.
