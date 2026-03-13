Kuraklığa teslim olmuştu. Son yağışlar can suyu oldu
13.03.2026 13:42
İHA
Bingöl'de geçen yıl kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle su seviyesi düşen Gülbahar Baraj Gölü, yağan kar ve yağmurların ardından yeniden doldu.
Bingöl merkeze bağlı Ağaçeli köyünde Koçan Deresi üzerine sulama amacıyla inşa edilen Gülbahar Baraj Gölü'nün su seviyesi, geçen yıl sonbaharda yaşanan küresel kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle büyük oranda azalmıştı.
Kış aylarında etkili olan kar yağışı ve yağmurların ardından baraj gölünde su seviyesi yeniden yükseldi. Yağışlarla birlikte dolan baraj gölü, eski görünümüne kavuşurken bölgedeki çiftçiler için de umut oldu.
Baraj gölü çevresine gelen bazı vatandaşlar manzaranın keyfini çıkarırken, bazıları ise bölgede iftar yaptı.
Göl kıyısında arkadaşlarıyla birlikte iftar yaptıklarını belirten vatandaş Berat Yalçın, "Geçen yıl bayağı bir kurak olmuştu, suyu oldukça azalmıştı. Bu sene suyumuz bereketli. Çiftçilerimizden özellikle suyu tasarruflu kullanmalarını öneriyoruz" dedi.
YASAL UYARI
BINGÖL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BINGÖL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.