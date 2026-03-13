Kuraklığa teslim olmuştu. Son yağışlar can suyu oldu

Bingöl merkeze bağlı Ağaçeli köyünde Koçan Deresi üzerine sulama amacıyla inşa edilen Gülbahar Baraj Gölü'nün su seviyesi, geçen yıl sonbaharda yaşanan küresel kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle büyük oranda azalmıştı.

Kış aylarında etkili olan kar yağışı ve yağmurların ardından baraj gölünde su seviyesi yeniden yükseldi. Yağışlarla birlikte dolan baraj gölü, eski görünümüne kavuşurken bölgedeki çiftçiler için de umut oldu.