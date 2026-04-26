Kuraklık alarmı veriyordu. Doluluk oranı 9 yılın rekorunu kırdı

Denizli'de son iki yılda etkili olan kuraklığın tarımsal üretim ve içme suyu kaynakları üzerinde baskı oluşturduğu, Akbaş Barajı'ndaki artışın ise hem tarımsal sulama hem de şehir su yönetimi açısından önemli rahatlama sağladığı belirtildi.

Uzmanlar, doluluk oranındaki artışın düzenli yağış rejiminin sonucu olduğunu ifade ederken, mevcut seviyenin yaz ayları öncesinde stratejik avantaj sunduğunu vurguladı. Yetkililer ise su kaynaklarının korunması ve suyun verimli kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.