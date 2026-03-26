Kuraklık alarmı veriyordu. Son yağışlar can suyu oldu
26.03.2026 15:55
AA
Ocak ayında tarihinin en düşük seviyelerinden birini gören Sapanca Gölü'ndeki su kotu, yağışlar ve alternatif su kaynaklarının etkisiyle yükseldi.
Marmara Bölgesi'nin en önemli su kaynaklarından olan, Sakarya ve Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan göldeki su seviyesi, kentte etkili olan yağışlar ve alternatif su kaynaklarıyla beslenmesi sonucu artış gösterdi.
Arifiye ilçesinden başlayarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesine kadar uzanan, yüz ölçümü 47 kilometrekare ve en derin yeri 61 metre olan göl, özellikle güneyinden inen Karaçay, Kuruçay, Kurtköy, Mahmudiye, İstanbuldere, Karadere ve Kaymakçı derelerinden besleniyor.
Azalan yağışlar, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerden etkilenen Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, ocak ayında 28,41 metreye kadar geriledi.
Yılın başında tarihinin en düşük seviyelerinden birini gören Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, altyapı yatırımları, alternatif kaynakların etkin kullanımı ve yağışların kayıpsız şekilde havzaya iletilmesiyle şubatta 28,71 ve martta 29,08 metreye yükseldi.
Şubat ayında devreye alınan proje kapsamında Sapanca Gölü'ne yeni bir kaynak daha oluşturuldu. İlçenin yüksek kesimlerindeki yağmur ve kar suları Sarp Deresi aracılığıyla göle taşınmaya başladı. Alternatif kaynak sayesinde 3 ayda Sapanca Gölü'ne minimum 3 milyon 240 bin metreküp su iletilecek.
Bu artışların sonucunda gerileme döneminde kıyılarda oluşan açık alanlar ile karaya oturan teknelerin ve kayıkların bir kısmının çevresi sularla kaplandı.
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Gölü'nde suyu kentin ve komşu il Kocaeli'nin içme suyu olarak kullandığını söyledi.
Göldeki su seviyesinin 29,08 metre kotunda olduğunu bildiren Sakallıoğlu, "Geçen haftadan beri oluşan yağışlarda 20 santimetrelik su artışı oldu. Bu da Sakarya'mızın bir aylık su ihtiyacını karşılayacak niteliktedir" dedi.
Kentte kullanılan suyun yarısının Sapanca Gölü'nden alındığını dile getiren Sakallıoğlu, "Diğer yarısını da baraj, yüzeysel su kaynakları ve sondajlardan temin ediyoruz" diye konuştu.
Sakallıoğlu, Sapanca Gölü'nün kentin "göz bebeği" olduğunu, her anlamda ekolojik dengesini korumak adına etrafında bulunan kaçak yapı, uygunsuz iskele ve göle zarar verebilecek yapıları ortadan kaldırmak için çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.
