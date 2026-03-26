Kuraklık alarmı veriyordu. Son yağışlar can suyu oldu

Şubat ayında devreye alınan proje kapsamında Sapanca Gölü'ne yeni bir kaynak daha oluşturuldu. İlçenin yüksek kesimlerindeki yağmur ve kar suları Sarp Deresi aracılığıyla göle taşınmaya başladı. Alternatif kaynak sayesinde 3 ayda Sapanca Gölü'ne minimum 3 milyon 240 bin metreküp su iletilecek.

Bu artışların sonucunda gerileme döneminde kıyılarda oluşan açık alanlar ile karaya oturan teknelerin ve kayıkların bir kısmının çevresi sularla kaplandı.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Gölü'nde suyu kentin ve komşu il Kocaeli'nin içme suyu olarak kullandığını söyledi.

Göldeki su seviyesinin 29,08 metre kotunda olduğunu bildiren Sakallıoğlu, "Geçen haftadan beri oluşan yağışlarda 20 santimetrelik su artışı oldu. Bu da Sakarya'mızın bir aylık su ihtiyacını karşılayacak niteliktedir" dedi.