Kuraklık artınca ayçiçeğine alternatif oldu. "Beklentimiz yüksek"

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, kanolanın Trakya için sadece bir yağ bitkisi olmadığını, aynı zamanda yüksek protein oranı ve mineral dengesiyle arıcılık faaliyetleri için de hayati önem taşıdığını belirtti.

Kanola üretiminin son yıllarda ivme kazandığını ifade eden Köse, "2024 yılında 27 bin dekar olan ekim alanımız, 2025'te 53 bin dekara yükseldi. Bu yıl ise yaklaşık 95 bin dekar seviyesine ulaşarak büyük bir başarı yakaladık. Sadece alan değil, verim beklentimiz de yüksek. Dekardan ortalama 340 kilogram ürün almayı hedefliyoruz." dedi.