Kuraklık hasadı olumsuz etkiledi, kilosu 200 liradan satışa sunulacak

05.12.2025 12:21
İHA
Hatay'da kuraklığın etkisiyle zeytin tanelerinin yeterince büyüyememesi yağ oranını olumsuz etkiledi.
Türkiye'nin bereketli topraklarının yer aldığı Hatay'da çiftçiler üreterek depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.
Bereketli topraklarda yetişen zeytinin yeterli olgunluğa ulaşmasıyla birlikte Hatay'da geçtiğimiz günlerde başlayan zeytin hasadı devam ediyor.
Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Yusuf Karadeniz, 15 dönümlük zeytin bahçesinde işçilerle birlikte zeytin hasadı yaptı.
HASAT 2 TONDAN 500 KİLOYA DÜŞTÜ
15 dönümlük bahçesinde 300 zeytin ağacı bulunan Karadeniz, geçen yıl bahçeden 2 tona yakın zeytinyağı alırken, kuraklık nedeniyle bu yıl ise 500 kilogram zeytinyağı almayı umut ediyor.
KİLOSU 200 LİRADAN SATIŞA SUNULACAK
Geçen yıl zeytinyağının kilogram fiyatı 170 ila 180 TL iken, bu yıl ise 200 ila 250 TL arasında satışa sunuluyor. Geçen yıl zeytinin verim ve kalitesinin çok iyi olduğunu ifade eden çiftçi Karadeniz, bu yıl aşırı kuraklığın etkilemesiyle verim ve kalitenin düşük olduğunu söyledi.
KURAKLIĞIN TARIMA ETKİLERİ
Kuraklık, uzun süreli yağış azlığı sonucu ortaya çıkan doğal bir iklim olayıdır ve başlangıç/bitiş zamanı belirsizdir. Günümüzde küresel bir sorun haline gelmiş olup, kent yaşamından ekonomiye, temiz su kaynaklarından sağlığa kadar hayatın hemen her alanını derinden etkilemektedir.
Kuraklığın etkileri genellikle ilk olarak tarım sektöründe kendini gösterir. Bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun toprakta yetersiz kalması, doğrudan tarımsal kuraklık olarak adlandırılır. Bu durum, ürün kaybına yol açarak gıda güvenliğini ve ülke ekonomisini tehdit eden en önemli faktörlerden biridir.
Türkiye, küresel ısınmanın riskli bölgeleri arasında yer almaktadır. Özellikle Akdeniz ve İç Anadolu'nun gelecekte daha fazla etkilenmesi beklenmektedir. Yağış artışı sağlanamasa bile, kuraklığın olumsuz etkilerini önceden alınacak tedbirler ve doğru planlamalarla azaltmak mümkündür.
