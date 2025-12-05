Kuraklık hasadı olumsuz etkiledi, kilosu 200 liradan satışa sunulacak

Kuraklık, uzun süreli yağış azlığı sonucu ortaya çıkan doğal bir iklim olayıdır ve başlangıç/bitiş zamanı belirsizdir. Günümüzde küresel bir sorun haline gelmiş olup, kent yaşamından ekonomiye, temiz su kaynaklarından sağlığa kadar hayatın hemen her alanını derinden etkilemektedir.

Kuraklığın etkileri genellikle ilk olarak tarım sektöründe kendini gösterir. Bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun toprakta yetersiz kalması, doğrudan tarımsal kuraklık olarak adlandırılır. Bu durum, ürün kaybına yol açarak gıda güvenliğini ve ülke ekonomisini tehdit eden en önemli faktörlerden biridir.

Türkiye, küresel ısınmanın riskli bölgeleri arasında yer almaktadır. Özellikle Akdeniz ve İç Anadolu'nun gelecekte daha fazla etkilenmesi beklenmektedir. Yağış artışı sağlanamasa bile, kuraklığın olumsuz etkilerini önceden alınacak tedbirler ve doğru planlamalarla azaltmak mümkündür.