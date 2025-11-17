Kuraklık nedeniyle buğday ekimi kasım ayına sarktı

Tohumun ekildikten sonra çimlenip bitki oluşabilmesi için mutlaka toprakta nem olması gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, bunu da yağışlar ya da sulama suyunun sağladığını ifade etti.

Yağışlara mutlak anlamda ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Yılmaz, yağışlar gelmediğinde ya da geciktiğinde bu defa ekim zamanının da geciktiğini dile getirdi.

Adından da anlaşılacağı üzere "ekim" ayında tohumun toprakla buluştuğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

“Bu ay içerisinde ekim işlemlerini, tohumu toprakla buluşturmamız, düzgün, sağlıklı, birim alanda yeterli sayıda bitkilerin çıkışını gerçekleştirmemiz ideal olanıdır. Her geciken gün bitkilerimizin gelişme gücünü zayıflatacaktır. Daha cılız, daha zayıf bitkilerin kışa girme oranını, ihtimalini artıracaktır. Çünkü şimdi yağış olsa eksek bitki çimlenip toprak üstüne çıksa bile sıcaklıklar düşecektir. Düşük sıcaklık da bitkilerin yavaş gelişimine dolayısıyla kışa yine zayıf girmesine sebebiyet verecektir.”