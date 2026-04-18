Kuraklık sebebiyle kuruyan baraj yeniden dolmaya başladı
18.04.2026 16:03
İHA
Balıkesir'de bulunan Havran Barajındaki doluluk, çiftçileri sevindirdi. Kış boyu devam eden yağışlar barajları doldurdu, baraj suları karayoluna ulaştı.
Havran, Burhaniye ve Edremit'teki zeytinlikler başta olmak üzere toplam 36 bin dekar alanı sulayan Havran Barajındaki doluluk oranı, Edremit Körfezindeki çiftçilerin yüzünü güldürdü.
ÇİFTÇİ BEREKETLİ BİR SEZON UMUYOR
Ali Talay, barajın özellikle körfez bölgesindeki zeytin çiftçilerine fayda sağlamak ve tarımsal üretimi arttırmak adına inşa edildiğini belirtti. Son yıllarda kuraklık nedeniyle barajın dolmadığını söyleyen Talay, "Bu sene çok iyi. Baraj suları Edremit-Balıkesir yoluna ulaştı. Bu çok sevindirici. Baraj suları yörede sofralık zeytin kalitesini de artırdı. İnşallah, bu sene bereketli bir sezon yaşarız" dedi.
