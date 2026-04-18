Kuraklık sebebiyle kuruyan baraj yeniden dolmaya başladı

Ali Talay, barajın özellikle körfez bölgesindeki zeytin çiftçilerine fayda sağlamak ve tarımsal üretimi arttırmak adına inşa edildiğini belirtti. Son yıllarda kuraklık nedeniyle barajın dolmadığını söyleyen Talay, "Bu sene çok iyi. Baraj suları Edremit-Balıkesir yoluna ulaştı. Bu çok sevindirici. Baraj suları yörede sofralık zeytin kalitesini de artırdı. İnşallah, bu sene bereketli bir sezon yaşarız" dedi.