Kuraklık tehdidi altındaydı. Son yağışlar umut oldu

Uzmanlar, göle ulaşan su miktarının artmasının, hem ekosistemin toparlanması hem de kuş popülasyonları ve çevre tarımı açısından olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.

Vatandaşlar ve çevre gönüllüleri ise gölde yeniden su görülmesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, kalıcı çözümlerle gölün tamamen eski canlılığına kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.