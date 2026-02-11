Kuraklık tehdidi altındaydı. Son yağışlar umut oldu
Kuraklık tehdidi altında olan Marmara Gölü’ne, son günlerde etkili olan yağışlar sayesinde yeniden su girişi başladı.
Gördes Çayı’nın bir kolu olan Kayacık Çayı üzerinden göle ulaşan sular, ulusal öneme sahip sulak alanlardan Marmara Gölü için umut oldu.
Bölge biyoçeşitliliği açısından büyük öneme sahip olan Marmara Gölü’nün, yağışların devam etmesiyle birlikte kademeli olarak yeniden canlanması bekleniyor.
Uzmanlar, göle ulaşan su miktarının artmasının, hem ekosistemin toparlanması hem de kuş popülasyonları ve çevre tarımı açısından olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.
Vatandaşlar ve çevre gönüllüleri ise gölde yeniden su görülmesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, kalıcı çözümlerle gölün tamamen eski canlılığına kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.
Yetkililer, önümüzdeki günlerde yağışların devam etmesi halinde göldeki su seviyesinin daha da artmasının beklendiğini, sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinin güneyindeki bir alüvyal set gölü olan Marmara Gölü 44,5 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip. 12 Haziran 2017'de "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen Marmara Gölü yıllardır yaşanan kuraklık sonucu geçtiğimiz yıl tamamen kuruma noktasına gelmişti.
