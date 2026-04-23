Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Yağışlar rekor kırdı, üreticinin yüzü güldü

Kırkgöz, bitkinin çiçeklenme döneminin de fazlasıyla önemli olduğunu anlattı:

"Bitkinin çiçeklenme dönemi özellikle oldukça önemli. O dönemde sıcak esen rüzgarlar tozlaşmayı ve polenlerin ölmesine neden oluyor ve bitkide dane oluşumunda birtakım kayıplara sebebiyet veriyor ve danelerin biraz daha cılız oluşmasına neden oluyor.

İnşallah böyle bir problem yaşamayız. Eğer böyle bir problem yaşamazsak, bu yıl Konya Ovası'nda geçen yıla göre rekolte artışı yaşanır. Geçen sene buğday rekoltemiz 1 milyon 800 bin tondu. Arpa rekoltemiz de yaklaşık olarak 750-800 bin ton civarında kalmıştı.

Bu yıl ekili alanlarındaki artış da ve yağışlar da göz önünde bulundurulduğunda buğday rekoltesi 2 milyon 300 bin ton civarı, arpa rekoltesi de 1 milyon 200 bin ton civarında beklentimiz var. Eğer ki dediğimiz gibi başak çıkartma döneminden sonra samyeli esmesi ve buğdaylarda herhangi bir dolu zararı olmazsa bu rekolteleri bekliyoruz."