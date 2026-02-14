Kuraklıkla boğuşuyordu. Yağışlarla küçük Venedik oldu

Gölyazı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Topsezer, bu yıl yağışların çok iyi olduğunu belirterek, "Yaklaşık 10 yıldan beri ilk kez bu kadar su geldi. Gölümüzün ömrü arttı" dedi.

Geçen yıl suyun çok fazla çekildiğini ve kendilerini korkuttuğu dile getiren Topsezer, "Yazın derinliğin 1 metreye kadar düştü yerler oldu. Kayıklar çamur ata ata gidiyordu'' şeklinde konuştu.