Kuraklıkla boğuşuyordu. Yağışlarla küçük Venedik oldu
14.02.2026 11:30
İHA
"Türkiye'de Yaşayan Göl" ünvanına sahip tek göl olan Uluabat Gölü'ndeki su seviyesi, yağışların ardından ciddi oranda yükseldi.
Zengin biyolojik çeşitliliği ile Türkiye'nin önemli gölleri arasında yer alan ve küçük karabatak, alaca balıkçıl, kaşıkçı, tepeli pelikan, almabaç patka, tepeli patka, sakarmeke gibi onlarca türde kuşa ev sahipliği yapan Uluabat Gölü, balıkçılık ve turizm açısından da önemli yer tutuyor.
Göle kıyısı olan 2 bin 600 yıllık Gölyazı Köyü'nde Uluabat Gölü'nün kuruyacak olmasına dair endişeler vardı. Ancak yağmurlar ve Uludağ'a düşen karların erimesiyle gelen sularla göl eski günlerine döndü.
Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen, "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Gölyazı Mahallesi, yükselen sularla yine bu benzetmeyi yansıttı. Evlerin önüne kadar gelen hatta içine giren sular, bazı noktada küçük ara sokakları bile doldurdu.
Gölyazı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Topsezer, bu yıl yağışların çok iyi olduğunu belirterek, "Yaklaşık 10 yıldan beri ilk kez bu kadar su geldi. Gölümüzün ömrü arttı" dedi.
Geçen yıl suyun çok fazla çekildiğini ve kendilerini korkuttuğu dile getiren Topsezer, "Yazın derinliğin 1 metreye kadar düştü yerler oldu. Kayıklar çamur ata ata gidiyordu'' şeklinde konuştu.
Temiz su girişinin göldeki canlılar için de önemli olduğuna işaret eden Topsezer, "Balıkların üremesi artacaktır. Mesela turna için üreme dönemindeyiz. Su çok olunca ormanın, sazlıkların içine kadar gidiyor ve yumurta bırakıyorlar" ifadesini kullandı.
Topsezer, göldeki suyun korunması için kapak yapılması durumunda gölün suyunun denize akmayacağını söyledi.
