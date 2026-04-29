Kuraklıkla ortaya çıkmıştı, su seviyesi yükselince yeniden kayboldu
29.04.2026 12:54
İHA
Yozgat'taki Gelingüllü Barajı'nda geçtiğimiz yıl kuraklık sonucu ortaya çıkan eski köy yerleşkesi, bu sene etkili olan yağışların ardından tekrar sular altında kaldı.
Şubat ayında kaydedilen görüntüler, uzun süren kuraklık nedeniyle baraj sularının çekildiğini ve eski yerleşim alanının tamamen gün yüzüne çıktığını gözler önüne serdi.
Su seviyesindeki dramatik düşüşle birlikte; eski ilkokul, belediye binası, ev kalıntıları, cami ve mezarlıklar net bir şekilde seçilebilir hale geldi.
Bu yıl ise kış mevsiminde etkili olan yoğun kar yağışı, ardından karların erimesi ve bahar yağmurlarıyla birlikte barajdaki su seviyesi yeniden yükseldi.
Aynı bölgede yapılan son çekimlerde, daha önce ortaya çıkan eski köy yerleşkesinin tamamen sular altında kaldığı gözlemlendi. Böylece barajda kısa süre içinde yaşanan değişim, doğa şartlarının etkisini bir kez daha ortaya koydu.
Kanak Çayı üzerinde sulama amacıyla 1986-1994 yılları arasında inşa edilen Gelingüllü Barajı, bölge tarımı açısından önemli bir kaynak olmayı sürdürürken, su seviyesindeki değişimlerle zaman zaman geçmişin izlerini de gün yüzüne çıkarıyor.
Baraj gölü, zaman zaman flamingo sürülerine de ev sahipliği yapıyor. Eski canlılığına kavuşarak göçmen kuşları yeniden ağırlayan alanda, jandarma ekipleri, yaban hayatının zarar görmemesi ve barajdaki kuş türlerinin doğal yaşamını sürdürebilmesi için denetimlerini sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Komutanı Kıdemli Uzman Çavuş İsa Ergüden, bahar aylarının gelmesiyle baraj çevresinde flamingoları yeniden görmeye başladıklarını, kuşların bölgeye gelmesinin doğal yaşamın devamı ve biyolojik çeşitlilik açısından kıymetli olduğunu söyledi.
