Kuraklıkla ortaya çıkmıştı, su seviyesi yükselince yeniden kayboldu

Bu yıl ise kış mevsiminde etkili olan yoğun kar yağışı, ardından karların erimesi ve bahar yağmurlarıyla birlikte barajdaki su seviyesi yeniden yükseldi.

Aynı bölgede yapılan son çekimlerde, daha önce ortaya çıkan eski köy yerleşkesinin tamamen sular altında kaldığı gözlemlendi. Böylece barajda kısa süre içinde yaşanan değişim, doğa şartlarının etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Kanak Çayı üzerinde sulama amacıyla 1986-1994 yılları arasında inşa edilen Gelingüllü Barajı, bölge tarımı açısından önemli bir kaynak olmayı sürdürürken, su seviyesindeki değişimlerle zaman zaman geçmişin izlerini de gün yüzüne çıkarıyor.