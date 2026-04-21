Kurbanlık alacaklara uyarı. "Dişlerine bakın"

Kurban Bayramıyla beraber dolandırıcıların da sektör içerisinde vatandaşları ağlarına düşürmeye çalıştığını anlatan Mithat Karaca, şöyle devam etti:

"İnsanların bazı belli alışkanlıkları var. O alışkanlıkların dışına çıkarsa başına da olmadık olaylar gelebiliyor. ‘Ucuz etin suyu kara olur' diye bir tabir var. Şimdi insanlar 10 yıl boyunca bir yerde kesmiş, sonraki sene diyor ki ‘5 lira aşağısı olsun.'

Bilmiyor ki o 5 lira aşağısına olan yer onları dolandıracak. Dolandırma olayları çok arttı. İnternette bunlar çok var. Şu anda mesela sponsorluk vermiş sosyal medya mecralarında, müşteriyi topluyor ondan sonrasında kurban kesimi gelince sıkıntıya düşebiliyor vatandaşlarımız.

Kesim günü her türlü mağduriyet yaşanabiliyor, dolandırıcılık olmasa da hastalıklı veya gebe hayvanlar satılabiliyor.

Bu noktada ise veteriner kontrolü çok önemli dişi hayvanlarda gebe olup olmadığına bakılıyor, boş olup olmadığına ve erkek mallarda da herhangi bir hastalığının olmadığına dair yani aşıları ve karnelerin kontrolleri yapılıyor. Bakanlığın vermiş olduğu küpe numaralarına bakıyor vatandaşlarımız oradan takip edilebiliyor."