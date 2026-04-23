Kurbanlıklar pazara çıktı. İşte kurbanlık fiyatları 2026
23.04.2026 10:46
İHA
Kurban Bayramı'na yaklaşık bir ay kala kurban pazarları da kurulmaya başladı. Kurbanlıkların fiyatları 85 bin liradan başlayarak 500 bin liraya kadar ulaşıyor.
500 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.
Kurban pazar alanında çadırların kurulması, çitlerin çekilmesi, yem ve kesim alanlarının düzenlenmesiyle hareketlilik arttı.
Türkiye'nin dört bir yanından TIR'larla getirilen kurbanlıkların fiyatları; hayvanın cinsine, kilosuna ve yaşına göre 85 bin liradan başlayarak 500 bin liraya kadar ulaşıyor. Yetiştiriciler, maliyetlerin artmasına rağmen her bütçeye uygun hayvan getirdiklerini belirterek pazarlık paylarının olduğunu ifade etti.
FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI
Batman'dan İzmir'e gelen Osman Koç, her sene buraya geldiklerini ve dört gündür pazarda olduklarını ifade etti.
Hem tosun hem de düve seçeneklerinin bulunduğunu dile getiren Koç, "Müşterinin bütçesine göre her çeşit hayvanımız var. Fiyatlar 120 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar değişiyor." dedi.
Tanesi bir tonun üzerinde olan hayvanlarının olduğunu dile getiren Koç, "En ufağı 800 kilo geliyor. Geçen sene satışlarımız çok iyiydi ancak bu sene maliyetler ve kira bedelleri geçen seneye oranla iki kat arttı." diye konuştu.
Erzurum'dan gelen Çetin Kaysal da büyükbaş kurbanlıklarda 150 bin liradan 400 bin liraya kadar seçenek sunduklarını kaydetti.
Düve ve danaların satışa hazır olduğunu vurgulayan Kaysal, "Küçük hayvanlarımız da mevcut; 120 bin liraya da 180 bin liraya da hayvanımız var." diye konuştu.
KURBAN SATIŞ ALANLARI
Öte yandan, İzmir Valiliği resmi internet sitesinde kent genelinde kurbanlık hayvanların satılacağı 201 noktanın adresleri de açıklandı.
