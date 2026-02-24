Kuru bir dereye dönmüştü. Son yağışlardan sonra coştu
24.02.2026 11:11
İHA
Adana'da son iki ayda 1 yıl 3 aylık yağmur yağdı. Yağışlarla birlikte Seyhan Baraj Gölü'nde doluluk oranı yüzde 75'e ulaştı.
Artan su seviyesi nedeniyle baraj kapakları açılırken, kuru dereye dönen Seyhan Nehri'ndeki su seviyesinde arttı.
27 Aralık 2025 günü çekilen görüntülerde nehir yatağının büyük bölümünün kuru olduğu görülürken, 24 Şubat 2026 tarihinde çekilen görüntülerde ise nehrin tamamen suyla kaplandığı gözlendi.
İki ayda yaşanan değişim vatandaşları sevindirirken, bazı vatandaşlar nehir kenarında yürüyüş yapıp baraj kapaklarından akan suyun önünde poz verdi. Vatandaşlardan Yüksel Özbulun, son zamanlarda nehirde hiç bu kadar su görmediğini belirterek, ‘’Yağmurdan dolayı suyumuz çoğaldı, şükürler olsun" dedi.
Sefa Akın ise "Bir ay öncesine kadar kuruydu. Barajlarda suyu tutuyorlardı. Şu an baraj doluluk oranı neredeyse yüzde 90'a vardı. Gelecek yağmurlardan dolayı tedbir amaçlı suyu bırakmak zorundalar. Seyhan Nehri coştu. Tarihinde nadir olaylardan bir tanesi" diye konuştu.
