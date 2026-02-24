Ramazan imsakiyesi banner
Kuru bir dereye dönmüştü. Son yağışlardan sonra coştu

24.02.2026 11:11

İHA

Adana'da son iki ayda 1 yıl 3 aylık yağmur yağdı. Yağışlarla birlikte Seyhan Baraj Gölü'nde doluluk oranı yüzde 75'e ulaştı.

IHA

Artan su seviyesi nedeniyle baraj kapakları açılırken, kuru dereye dönen Seyhan Nehri'ndeki su seviyesinde arttı.

 

27 Aralık 2025 günü çekilen görüntülerde nehir yatağının büyük bölümünün kuru olduğu görülürken, 24 Şubat 2026 tarihinde çekilen görüntülerde ise nehrin tamamen suyla kaplandığı gözlendi.

Kuru bir dereye dönmüştü. Son yağışlardan sonra coştu 1
IHA

İki ayda yaşanan değişim vatandaşları sevindirirken, bazı vatandaşlar nehir kenarında yürüyüş yapıp baraj kapaklarından akan suyun önünde poz verdi. Vatandaşlardan Yüksel Özbulun, son zamanlarda nehirde hiç bu kadar su görmediğini belirterek, ‘’Yağmurdan dolayı suyumuz çoğaldı, şükürler olsun" dedi.

Kuru bir dereye dönmüştü. Son yağışlardan sonra coştu 2
IHA

Sefa Akın ise "Bir ay öncesine kadar kuruydu. Barajlarda suyu tutuyorlardı. Şu an baraj doluluk oranı neredeyse yüzde 90'a vardı. Gelecek yağmurlardan dolayı tedbir amaçlı suyu bırakmak zorundalar. Seyhan Nehri coştu. Tarihinde nadir olaylardan bir tanesi" diye konuştu.

