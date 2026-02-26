Kuruma noktasına gelmişti. Son yağışlarla eski haline döndü
26.02.2026 14:21
AA
Bingöl'de geçen yıl ekim ayında kuruma noktasına gelen Gülbahar Baraj Gölü, kış mevsiminde etkili olan kar ve yağmurla yeniden doldu.
Ağaçeli köyünde Koçan Deresi üzerine sulama amacıyla 1996 ve 2003 yılları arasında inşa edilen Gülbahar Baraj Gölü'nün su seviyesi geçen yıl sonbaharda küresel kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle büyük oranda azaldı.
Kış aylarında düşen kar ve yağmur sayesinde su seviyesi yükselen baraj gölü, eski görünümüne kavuştu.
Geçen yıl sonbaharda geçmişte su altında kalan eski Solhan kara yolu ve bazı yapıların kalıntılarının görüntülendiği baraj gölüne, yükselen su seviyesi nedeniyle yeniden martıların geldiği görüldü.
Doç. Dr. Emrah Akyüz, Gülbahar Baraj Gölü'nün kent için en önemli su kaynaklarından biri olduğunu söyledi.
Barajın yaklaşık 1 buçuk milyon metreküp su hacmine sahip olduğunu belirten Akyüz, baraj gölünün su döngüsünün korunması, biyoçeşitliliğin güçlendirilmesi ve mikro iklim dengesinin sağlanması açısından önemli yere sahip olduğunu ifade etti.
Akyüz, sonbaharda iklim değişikliği nedeniyle barajın su seviyesinde ciddi düşüş yaşandığını anlatarak, şunları kaydetti:
"4 Ekim 2025 tarihinde burada röportaj verdiğimizde barajın doluluğu yüzde 4 civarındaydı. Eski Solhan yolunun gün yüzüne çıktığını görmekteydik. Bugün itibarıyla tablo tamamen değişti. Son iki ayda Bingöl'de yaşanan yoğun kar ve yağmur, barajdaki su seviyesinin artmasını sağladı.''
Bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından birinin tarımsal faaliyetler olduğuna işaret eden Akyüz, bu süreçte özellikle tarımsal sulamada temkinli olunması ve suyun planlı şekilde kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı.
Akyüz, "Su yoksa üretim olmaz, üretim yoksa yaşam da sürdürülemez. Son iki ayda yağışlardan dolayı su seviyesinin yükselmesi, tarımsal faaliyetlerin bölgede ivme kazanacağı anlamına geliyor" dedi.
Gelecek aylarda yaşanması beklenen aşırı sıcaklıkların su kaynaklarını baskı altında bırakabileceğine dikkati çeken Akyüz, "Hem Bingöl hem Doğu Anadolu Bölgesi hem de Türkiye, su stresi olan coğrafyaya sahip. Önümüzdeki yıllarda su stresi çeken bir ülke konumundan su kıtlığı çeken bir ülke konumuna geçebiliriz" diye konuştu.
Modern sulama tekniklerinin önemine işaret eden Akyüz, vahşi sulama yöntemlerinin terk edilerek damla sulama ve diğer modern yöntemlerin kullanılmasının kritik önemde olduğunu söyledi.
YASAL UYARI
BINGÖL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BINGÖL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.