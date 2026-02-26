Kuruma noktasına gelmişti. Son yağışlarla eski haline döndü

Bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından birinin tarımsal faaliyetler olduğuna işaret eden Akyüz, bu süreçte özellikle tarımsal sulamada temkinli olunması ve suyun planlı şekilde kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Akyüz, "Su yoksa üretim olmaz, üretim yoksa yaşam da sürdürülemez. Son iki ayda yağışlardan dolayı su seviyesinin yükselmesi, tarımsal faaliyetlerin bölgede ivme kazanacağı anlamına geliyor" dedi.