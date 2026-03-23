Kuruma noktasına gelmişti. Son yağışlarla yeniden doldu

Barajın yalnızca Edirne'nin içme suyu ihtiyacını karşılamadığını, Kırklareli ve çevresinde tarımsal üretim açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Çidem, şunları kaydetti:

“Kaba yem ihtiyacını karşılamak için çiftçilerimiz mısır ve silajlık ürünler ekiyordu ancak iki yıldır su yetersizliği nedeniyle bu ürünlerde sulama yapılamıyordu. Tarımsal sulamanın sürdürülebilmesi için su kayıplarının önlenmesi gerekiyor. Açık kanal sulamasında suyun yaklaşık yüzde 70'i heba oluyor.”

Su ve su kaynaklarının insan yaşamı ile gıda güvenliği açısından bilinçli kullanılması gerektiğini dile getiren Çidem, kaynakların korunmasının hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.