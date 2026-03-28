Kurumasına ramak kalmıştı. Doluluk oranı yüzde 60’a yükseldi
28.03.2026 11:56
İHA
Adana’nın Kozan ilçesinde son yıllarda yüzde 10 seviyelerine kadar gerileyen baraj doluluk oranı, etkili olan kar ve sağanak yağışlarla birlikte yüzde 60’a yükseldi.
Barajın son 3 yıl içinde oluşan kurak görünümü, yerini deniz manzarasını aratmayan su seviyesine bırakırken, baraj havadan drone ile görüntülendi. Bölgede etkili olan yağışlar sonrasında nohut ve mısır üreticileri maymuncuk zararlısına karşı mücadele başlattı, narenciye bahçelerinde ise aşırı yağışlara bağlı dökülmeler yaşandı.
Yüksek Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, Kozan Barajı'nda doluluk oranının beklenenden iyi seviyelere ulaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Devlet Su İşleri'nin verilerine göre barajda doluluk oranı yüzde 60 civarında. Son 3 yılda yağmayan kadar yağmur bu yıl yağdı. Geçtiğimiz yıllarda çok kötü bir tablo vardı. Bu yıl ise hem baraj doldu hem de küçük dereler, pınarlar yeniden canlandı.''
Sulama sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtaran, doğru su yönetimiyle önümüzdeki süreçte ciddi bir sorun beklenmediğini dile getirdi.
Kurtaran, "Önümüzdeki yıl sulamayla ilgili büyük bir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Ancak çiftçilerin suyu daha bilinçli ve ortak kullanım anlayışıyla değerlendirmesi gerekiyor" diye konuştu.
Tarlalarda su birikmesi nedeniyle yeniden ekim sorunlarının yaşanabildiğini kaydeden Kurtaran, "Ayçiçeği ve mısır eken üreticilerde, su tahliyesi yapılamayan alanlarda tohumların bozulması ve yeniden ekim gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Narenciye de ise bitkilerin yeterince güneş görememesi ve köklerin uzun süre su içinde kalması nedeniyle narenciyede bu yıl dökülmeler biraz daha fazla oldu" dedi.
Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan narenciyede asıl riskin ihracat tarafında olduğuna dikkat çeken Kurtaran, jeopolitik gelişmeler ve artan maliyetlerin üreticiyi zorlayacağını vurgulayarak bu konuda tedbir alınması gerektiğini söyledi.
Kurtaran, Kozan Barajı'nda yükselen su seviyesi bölge çiftçisi için umut olurken, uzmanlar suyun doğru planlanması ve etkin kullanılması halinde hem bu yıl hem de gelecek sezon için önemli bir avantaj sağlanabileceğine dikkat çekti.
