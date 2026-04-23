Kurumasına ramak kalmıştı. Eriyen kar sularıyla tamamen doldu
23.04.2026 14:35
AA
Sivas'ta "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü, eriyen kar suları ve bahar yağışlarıyla tamamen doldu. Göl, kuraklık tehlikesi geçirmişti.
İlçe merkezinde mesire alanı olarak da kullanılan ve bazı kuş türlerine ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, geçen yaz aylarında kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Ulaş Gölü'nde kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların katkısıyla doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Kuraklık döneminde balık ölümlerinin yaşandığı gölde, su seviyesinin artmasıyla gezinen kuş türleri bölgeye renklilik kattı.
Gölün bulunduğu Hürriyet Mahallesi'nde oturan Hıdır Kaya da gölün yaz aylarında tamamen kuruma tehlikesi yaşadığını söyledi.
20 yıl boyunca taşıma suyla hayat bulan gölün son durumu, bölge sakinlerini sevindirdi.
Bu dönemde kar yağışının ve yağmurun bol olmasıyla gölde su seviyesinin yükseldiğini anlatan Kaya, gölün etrafında çevre düzenlenmesi yapılarak turizme kazandırılması gerektiğini ifade etti.
