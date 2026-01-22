Kurumsal hayatı bırakıp kendi işinin patronu oldu. Trabzon'dan dünyaya satıyor
22.01.2026 11:27
Uzun yıllar kurumsal hayatta çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar veren kadın girişimci, Trabzonlu bakır ustalarının el emeği ürünlerini dünya pazarına ulaştırıyor.
Kişisel zevkleri ve hobilerinin izinden giderek bu adımı atan Bervan Eskici'nin hikâyesi, kendi kullanımı için yaptırdığı bir bakır ürünle başladı. Tanıştığı bakır ustasının ortaya koyduğu el işçiliğinin dikkat çekmesiyle şekillenen bu süreç, zamanla bir girişime dönüştü.
Yaklaşık 2 yıl önce online satışlarla dünyanın farklı ülkelerine ulaşmaya başlayan Eskici, şimdilerde Trabzon'da 25 metrekarelik bir dükkan işletiyor.
Eskici, bakırı sadece bir mutfak eşyası değil, kültürel bir miras olarak ele aldığını ifade etti.
38 yaşındaki girişimci "Uzun yıllar kurumsal bir şirkette çalıştıktan sonra pandemi, annelik derken mevcut işimden ayrılıp böyle bir girişimde bulunma kararı verdim. İspanya, İngiltere, Japonya gibi ülkelere Trabzon'un bakırını tanıtmak niyetindeyim" dedi.
Eskici, "Bu zanaat maalesef ülkemizde azalıyor, yok oluyor ve biz onu biraz daha görünür kılmayı hedefliyoruz'' şeklinde konuştu.
Bakırın yurt dışında fazlasıyla ilgi gören bir malzeme olduğunu da dile getiren Eskici, ‘’1900'lü yıllardan beri bu işi yapan markalar var. Orada yoğun bir talep mevcut. Çünkü bakırın şifa ve sağlık kısmıyla daha çok ilgileniyorlar. Hızlı tüketimden ziyade sürdürülebilir bir materyal olsun istiyorlar'' dedi.
