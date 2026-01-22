Kurumsal hayatı bırakıp kendi işinin patronu oldu. Trabzon'dan dünyaya satıyor

Eskici, bakırı sadece bir mutfak eşyası değil, kültürel bir miras olarak ele aldığını ifade etti.

38 yaşındaki girişimci "Uzun yıllar kurumsal bir şirkette çalıştıktan sonra pandemi, annelik derken mevcut işimden ayrılıp böyle bir girişimde bulunma kararı verdim. İspanya, İngiltere, Japonya gibi ülkelere Trabzon'un bakırını tanıtmak niyetindeyim" dedi.