Kuruyan Kızılca Gölü yeniden doldu
28.03.2026 12:26
İHA
Kuraklığın etkisiyle ağustos ayında kurumaya başlayıp, 2 ay içinde kuruyan göl, yeniden dolmaya başladı.
Ağustos ayında kuraklığın ve göleti besleyen su kanallarının kapalı olması nedeniyle Kızılca Gölü çekilmeye başlamıştı. Kızılca Gölü'ndeki su henüz kurumamışken bile yerli halk, çürümüş balık kokusu nedeniyle göle yaklaşamadığını ifade etmişti.
GÖLET YENİDEN DOLDU
Gölet, kuraklığa çözüm bulunamaması ve yağış oranlarının azalması nedeniyle 2025 yılının ekim ayında tamamen kurumuştu. Kışın etkisini gösteren kar ve yağmurun etkisiyle gölet yeniden doldu. Göleti besleyen su kanallarının açıldığı ve göletteki hayvanların su içtiği görüntüler de kameralara yansıdı.
