Kuruyan nehir için harekete geçildi. Alanın su tutması için hummalı çalışma

02.01.2026 11:21

Eskişehir'de Sakarya Nehri'nin doğduğu nokta olan 45 bin metreküp hacimli Sakaryabaşı havuzu boşaldı. Yetkililer, alanın su tutması için harekete geçti.

Sakarya Nehri'nin başladığı nokta olan Sakaryabaşı rekreasyon havuzundaki su kaçış sebeplerini araştırmak amacıyla sedde üzerinde 7 adet kuyuda toplam 66 metre sondaj yapıldı. 

Çalışmalar neticesinde seddin altındaki su geçişlerinin önlenerek gövde stabilitesi ve geçirimsizliğin sağlanması amacıyla, çimento enjeksiyon çalışmaları yapılmasına karar verildi. 

Enjeksiyon çalışmalarının başarılı olması için rekreasyon havuzunun dolusavak kapakları açıldı. Gökgöz kaynağının su basıncını yenmek için ise yaklaşık saniyede 100 litre çekim yapabilen pompalarla su çekilip alan boşaltıldı. 

Göl alanında uzun yıllara bağlı olarak biriken çamurun temizliğine de başlandı. Bir adet ekskavatör, 1 adet greyder, 1 adet yükleyici ve 5 adet kamyonla devam eden çalışmaların bir ay daha devam etmesi bekleniyor.

 

Mutlak Koruma Alanı, 1. Derece Koruma Alanı ve 2. Derece Koruma Alanını özelliği taşıyan alanda 311 adet belgeli su sondaj kuyusuna DSİ tarafından ön yüklemeli sayaç takılması mecburiyeti de getirildi.

