Kuş yemi satıp cezaevindeki yakınlarına bakıyor. Günlük kazancı 150 lira, 5 hastalıkla mücadele ediyor

Neden çalışmak zorunda kaldığını anlatan Dal, "Ben fakirlikten burada oturuyorum. Cezaevinde olan 2 yakınım var. Buradan kazandığımla onlara bakıyorum. Bronşit, astım, tansiyon, şeker ve KOAH'ım var, bir yığın ilaç kullanıyorum'' ifadelerini kullandı.

Dal, sözlerine ‘’Hemen hemen her gün buradayım. Saat 10.00 gibi geliyorum, 17.00'ye kadar duruyorum. Koca Eskişehir beni tanıyor. Günlük yaklaşık 100-150 TL kazanıyorum'' şeklinde devam etti.