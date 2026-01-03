Kuş yemi satıp cezaevindeki yakınlarına bakıyor. Günlük kazancı 150 lira, 5 hastalıkla mücadele ediyor
Eskişehir'de 74 yaşındaki bir vatandaş, 5 farklı hastalığı varken sokakta kuş yemi satarak cezaevinde kalan yakınlarına bakıyor.
Gül Hanım Dal, 74 yaşında olmasına ve 5 farklı hastalıkla mücadele etmesine rağmen Reşadiye Camii'nin avlusunda kuş yemi satıyor. Buradan elde ettiği gelirle ise cezaevinde yatan 2 yakınına bakıyor.
Günde 9 saat çalışan Dal'a çevredeki arkadaşları ve komşuları da yardım ediyor. Eşini 23 sene önce kaybeden Dal, "Soğukta çalışmak zor, çok öksürüyorum. Sürekli hastaneye gidip geliyorum" dedi.
Neden çalışmak zorunda kaldığını anlatan Dal, "Ben fakirlikten burada oturuyorum. Cezaevinde olan 2 yakınım var. Buradan kazandığımla onlara bakıyorum. Bronşit, astım, tansiyon, şeker ve KOAH'ım var, bir yığın ilaç kullanıyorum'' ifadelerini kullandı.
Dal, sözlerine ‘’Hemen hemen her gün buradayım. Saat 10.00 gibi geliyorum, 17.00'ye kadar duruyorum. Koca Eskişehir beni tanıyor. Günlük yaklaşık 100-150 TL kazanıyorum'' şeklinde devam etti.
Çevre sakinlerinden olan Dudu Aytekin ise yaşlı kadının durumu hakkında, "Bu kadın bildiğiniz kadınlardan değil. Parayla alır, parayla satar. Ben onu yaklaşık 20 yıldır tanıyorum'' dedi.
