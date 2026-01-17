Kuşadası'nda gizli kalmış güzellik. Değeri yeterince bilinmiyor

İçerisindeki dikitlerden bir tanesinin aslan görünümünde olması sebebiyle bu ismi alan ve bölge halkı tarafından ‘Yaren’ adıyla tanınan 110 metre uzunluğundaki mağara; sarkıtlar, dikitler ve travertenler ile ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Çok sayıda yarasaya da ev sahipliği yapan mağara, Kuşadası’nın gizli kalmış güzelliği olarak nitelendiriliyor.