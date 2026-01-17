Kuşadası'nda gizli kalmış güzellik. Değeri yeterince bilinmiyor
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan ve halk arasında ‘Yaren’ olarak adlandırılan Aslanlı Mağarası, turizme kazandırılmayı bekliyor.
Antik kentler ve doğal oluşumlarıyla açık hava müzesi konumunda bulunan Aydın, yeraltı güzellikleriyle de dikkat çekiyor.
Birçok yaban hayatını ve endemik bitkileri içinde barındıran Kuşadası ilçesi mağaralarıyla maceraperestlerin ilk adresi olurken, Kirazlı Mahallesi Yayla mevkiinde bulunan Aslanlı Mağarası da turizme kazandırılmayı bekliyor.
İçerisindeki dikitlerden bir tanesinin aslan görünümünde olması sebebiyle bu ismi alan ve bölge halkı tarafından ‘Yaren’ adıyla tanınan 110 metre uzunluğundaki mağara; sarkıtlar, dikitler ve travertenler ile ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Çok sayıda yarasaya da ev sahipliği yapan mağara, Kuşadası’nın gizli kalmış güzelliği olarak nitelendiriliyor.
6 metrelik dik bir inişten sonra batıya doğru 26 derece eğimle inilen mağara, 40 metreden sonra daha da genişliyor ve tabanı eğimli bir salon görünümünü alıyor. Dereboğazı mevkiinde araçtan inip, yarım saatlik bir yürüyüşün sonunda ulaşılan Aslanlı Mağarası, ziyaretçilerine muhteşem fotoğraf kareleri vaat ediyor.
Kirazlı Mahalle Muhtarlığı’nın girişimleri ile bölgenin canlandırılması amacıyla hazırlanan rapor Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulurken, mahalle sakinleri de doğal hazinenin bir an önce hak ettiği değeri görmesini ümit ediyor.
