Kuşadası'nda sağanak yağış sonrası ortaya çıktı
05.02.2026 13:05
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından yaşanan sel felaketi, tarihi gün yüzüne çıkarttı.
Geçtiğimiz ay denizde suların çekilmesiyle birlikte, kuzey bölgesinde Anaia Kadı Kalesi’ne ait liman ve şapel yapıları meydana çıkmıştı. Şimdi de selin etkisiyle yüzeyden yaklaşık 1 metreye yakın kum tabakasının denize taşınması sonucu, güney bölgesindeki yapılar tamamen görünür oldu.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, bir duvar kalıntısının yanında nüfuslu birine ait olduğu tahmin edilen bir mezar yapısına da rastlandığını ifade etti.
Sürücü, ‘’Geçtiğimiz ay denizde suların çekilmesiyle birlikte, kuzey bölgesinde Anaia Kadı Kalesi’ne ait liman ve şapel yapıları meydana çıkmıştı. Şimdi de selin etkisiyle yüzeyden yaklaşık 1 metreye yakın kum tabakasının denize taşınması sonucu güney bölgesindeki yapılar tamamen görünür oldu" dedi.
