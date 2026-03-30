Kuvvetli sağanak. Tarlalar suyla kaplandı
30.03.2026 14:48
İHA
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.
Türkiye genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer metrekareye 30 kilogramın üzerinde yağış düşerken, toprağın doygunluk seviyesine ulaşması sonucu derelerde su seviyesi arttı, kırsal alanlarda tarlalar suyla kaplandı.
Gün boyu aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle dere yataklarında su seviyesi hızla yükselirken, bazı bölgelerde taşkın suların yollardan akması ulaşımı zorlaştırdı. Özellikle kırsal kesimlerde tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışların bugün de etkisini sürdüreceği, hafta boyunca ise aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 9, en yüksek 18 derece civarında seyretmesi bekleniyor.