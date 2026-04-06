Lale zamanı başladı. 3 milyon 580 bin lale dikildi
06.04.2026 13:14
DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Emirgan Korusu başta olmak üzere Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Kasrı'nda laleler, sümbüller, nergislerle donattı.
Emirgan Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı, Gülhane Korusu ve Hıdiv Korusu olmak üzere dört ana merkezde yürütülen peyzaj çalışmalarının ardından dikilen laleler ziyaretçilere görsel şölen yaşattı.
Çeşitli renkteki lalelerin sergilendiği noktalardan biri olan Emirgan Korusu ise yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Baharın habercisi laleler ziyaretçilerden ilgi görürken, koruya gelenler fotoğraf çekip güneşli havanın keyfini çıkardı.
LALE BAYRAMI 11-12 NİSAN'DA
Diğer yandan baharın gelişini kutlamak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Lale Bayramı, İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Kültür Dairesi Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek.
11-12 Nisan'da Emirgan Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı, Gülhane Korusu, Hıdiv Korusu lalelerle birlikte, birbirinden renkli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.
