''Laz üzümü'' olarak da biliniyor. Bu yıl erken meyve verdi

Bitki, Türkiye'de Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Ordu ve Artvin civarında yüksek dağlık bölgelerde doğal olarak yetişiyor.

Öksürük dindirici etkisi olan karayemişin mide bulantısını ve karın ağrısını hafiflettiği ifade ediliyor. Taze halinin idrar söktürücü ve taş düşürücü yararları olduğu da belirtiliyor. Ancak bilinçsiz ve aşırı tüketiminin zehirlenme riski barındırdığını unutmamak gerekiyor.

Hakkında yeterli düzeyde araştırma yapılmamış olsa da, mevcut kısıtlı çalışmalar karayemişin ağrı üzerinde analjezik tesir gösterebildiğini düşündürüyor.

Antioksidan yönünden güçlü olan karayemişe, halk arasında bronşit ve egzama gibi hastalıkların tedavisinde de başvuruluyor. Fakat yine de tüketmeden önce bir uzmana danışılmasında fayda var.