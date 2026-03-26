''Laz üzümü'' olarak da biliniyor. Bu yıl erken meyve verdi
26.03.2026 09:59
İHA
Ordu'nun Altınordu ilçesinde mevsiminden 3 ay önce meyve veren karayemiş ağacı şaşırttı. Karayemiş, ''Laz üzümü'' ve ''Gürcü kirazı'' gibi isimlerle de biliniyor.
İlçeye bağlı Şahincili Mahallesi'nde normal şartlarda haziran sonu ile temmuz başında meyve vermesi gereken karayemiş (taflan) ağacının, ilkbahar mevsiminde ürün vermesi dikkat çekti.
Mevsiminden yaklaşık 3 ay önce meyve veren ağaç, mahalle sakinlerinin ve yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.
FARKLI ŞEKİLLERDE TÜKETİLİYOR
Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak yetişen koyu mor renge sahip karayemiş meyvesi, ‘’Laz üzümü'' ve ‘’Gürcü kirazı'' gibi isimlerle de anılıyor. Hem taze olarak tüketilebilen hem de turşu ve reçel yapımında kullanılan karayemiş, sağlık açısından pek çok fayda sağlıyor.
Mahallede ikamet eden Talip Tatlıcan, yıllardır bildikleri karayemiş ağacının ilk kez bu yıl erken meyve verdiğini belirtti.
Tatlıcan, ‘’Bu mevsimde hiç beklemiyorduk. Yoldan geçen vatandaşlar da bu ayda meyve verdiği için çok şaşırıyor. Fotoğrafını çekenler de oldu" dedi.
Bitki, Türkiye'de Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Ordu ve Artvin civarında yüksek dağlık bölgelerde doğal olarak yetişiyor.
Öksürük dindirici etkisi olan karayemişin mide bulantısını ve karın ağrısını hafiflettiği ifade ediliyor. Taze halinin idrar söktürücü ve taş düşürücü yararları olduğu da belirtiliyor. Ancak bilinçsiz ve aşırı tüketiminin zehirlenme riski barındırdığını unutmamak gerekiyor.
Hakkında yeterli düzeyde araştırma yapılmamış olsa da, mevcut kısıtlı çalışmalar karayemişin ağrı üzerinde analjezik tesir gösterebildiğini düşündürüyor.
Antioksidan yönünden güçlü olan karayemişe, halk arasında bronşit ve egzama gibi hastalıkların tedavisinde de başvuruluyor. Fakat yine de tüketmeden önce bir uzmana danışılmasında fayda var.
