Lezzetini kaburga etinden alıyor. ''Eli böğründe'' yemeğine ilgi büyük

Eli böğründe yemeğinin yan yana dizilen malzemelerden dolayı bu ismi almış özel bir yemek olduğunu belirten Şef Ahmet Nane, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzu eti olmazsa olmazdır. Dana ya da farklı etlerle yapanlar oluyor ancak bu durumda et fırında sertleşebiliyor. Biz herhangi bir sos ya da marine işlemi uygulamıyoruz. Sadece tuz ve karabiber kullanıyoruz" dedi.