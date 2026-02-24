Lezzetini kaburga etinden alıyor. ''Eli böğründe'' yemeğine ilgi büyük
24.02.2026 11:25
İHA
Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretle tescillenen Eli böğründe yemeği, Ramazan ayında iftar sofralarını süslüyor.
Kahramanmaraş'ta tescilli yemeği Eli böğründe iftar sofralarında sıklıkla tüketiliyor. Geleneksel taş fırınlarda pişirilen Eli böğründe yemeği kuzu etiyle hazırlanıyor.
Adını, hazırlanışı sırasında malzemelerin yan yana konulması ve pişerken bekleyen esnafın elini kaburgasının çevresine koymasından alan yemeğin adı, temel lezzetini kaburga eti ile kuyruk yağı veriyor. Domates, biber ve sarımsak gibi malzemelerle zenginleştirilen yemek, fırında yaklaşık 15 dakika pişirildikten sonra servise hazır hale geliyor.
Kahramanmaraş'ta yaygın olarak tüketilen yöresel lezzet, özellikle Ramazan ayında ilgi görüyor.
Eli böğründe yemeğinin yan yana dizilen malzemelerden dolayı bu ismi almış özel bir yemek olduğunu belirten Şef Ahmet Nane, şu ifadeleri kullandı:
"Kuzu eti olmazsa olmazdır. Dana ya da farklı etlerle yapanlar oluyor ancak bu durumda et fırında sertleşebiliyor. Biz herhangi bir sos ya da marine işlemi uygulamıyoruz. Sadece tuz ve karabiber kullanıyoruz" dedi.
Eli böğründe yemeğinin geçmişinin yaklaşık 60-70 yıl öncesine dayandığını dile getiren Nane, bu lezzetin çarşı esnafı arasında ortaya çıktığını kaydederek, "Eski ustalarımız yemeği tenekelere koyarak daha hızlı pişmesini sağlardı. Biz de o ustaların son dönemlerine yetiştik" diye konuştu.
