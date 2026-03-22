Lidyalılar tarafından kurulduğu biliniyor. ''Sakin şehir'' bayramın popüler noktası oldu

Ramazan Bayramı dolayısıyla eşiyle Eskişehir'den gelen Melikşah Yüksel, tatil için memleketleri Isparta'ya geldiklerini, Eğirdir'i de görmek istediklerini söyledi.

İlçenin havasının çok temiz olduğunu belirten Yüksel, "Eşim de ben de doktoruz. Eskişehir'de görev yapıyoruz. Dört günlük bayram tatilini değerlendirmek istedik. Eğirdir hem sakin hem huzurlu bir ilçe" dedi.

Kocaeli'den gelen Tutku Eren Korkutan ise arkadaşlarıyla Eğirdir'i görmek istediklerini ifade ederek ilçede trafiğin ve gürültünün olmadığını ifade etti.