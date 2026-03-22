Lidyalılar tarafından kurulduğu biliniyor. ''Sakin şehir'' bayramın popüler noktası oldu
22.03.2026 11:17
Son Güncelleme: 22.03.2026 11:18
AA
Türkiye'nin en büyük dördüncü gölünün yanı başında kurulu olan ve "sakin şehir" ünvanıyla bilinen Isparta'nın Eğirdir ilçesine bayramda ziyaretçi yağdı.
Doğal güzellikleri, sakin atmosferi ve temiz havasıyla öne çıkan ilçe, bayram tatilini değerlendirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri oldu.
Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçiler, özellikle Eğirdir Gölü çevresinde yürüyüş yaptı, Yeşilada ve Canada'ya da ilgi gösterdi. 2017'de "sakin şehir" ünvanını alan ilçe göl manzarası, yürüyüş alanları ve temiz havasıyla dikkati çekiyor.
Ramazan Bayramı dolayısıyla eşiyle Eskişehir'den gelen Melikşah Yüksel, tatil için memleketleri Isparta'ya geldiklerini, Eğirdir'i de görmek istediklerini söyledi.
İlçenin havasının çok temiz olduğunu belirten Yüksel, "Eşim de ben de doktoruz. Eskişehir'de görev yapıyoruz. Dört günlük bayram tatilini değerlendirmek istedik. Eğirdir hem sakin hem huzurlu bir ilçe" dedi.
Kocaeli'den gelen Tutku Eren Korkutan ise arkadaşlarıyla Eğirdir'i görmek istediklerini ifade ederek ilçede trafiğin ve gürültünün olmadığını ifade etti.
EĞİRDİR TARİHÇESİ
Bazı kaynaklarda Eğirdir ilçesinin MÖ 560-MÖ 547 yılları arasında Lidya'nın son hükümdarı Kroisos tarafından kurulduğu ve ilk adının "Krozos" olduğu belirtiliyor. Şehrin iç kalesinin de Lidyalılar tarafından inşa edildiği öne sürülüyor.
M.Ö. 540 yılında Pers İmparatorluğu tarafından işgal edilen bölge, yaklaşık 200 sene Pers imparatorluğu egemenliğinde kaldı, 395 tarihinde Bizans egemenliğine girdikten sonra Akritur olarak adlandırıldı.
Yörede ilk Türk yerleşiminin 1071'den sonra gerçekleştiği, 1204 yılında Eğirdir ve çevresinin Selçuklu egemenliği altına alındığı ifade ediliyor.
YASAL UYARI
ISPARTA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ISPARTA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.