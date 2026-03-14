Limon deposunda hasadın sonuna gelindi. Kilosu 35 liradan başlıyor
14.03.2026 11:14
İHA
Limon üretiminde Türkiye'de önemli bir yeri olan Mersin'de limon hasatının sonuna yaklaşıldı. Ayrıştırma ve paketleme süreçlerinde ağırlıklı olarak kadınların çalıştığı tesislerde yoğunluk arttı.
Türkiye'de yaş sebze ve meyve üretiminde aktif rol alan Mersin'de, limon hasatının sonuna yaklaşılıyor. Türkiye'nin limon deposu olarak bilinen Erdemli ilçesinde, hem hasatta hem de tesislerdeki ayrıştırma ve paketlemede binlerce tarım işçisi emek veriyor. Eylül ayıyla beraber hasatın başladığı bölgede, Mart ayında sezonun sonuna yaklaşılıyor.
"YÜZDE 70'İNİ KADINLAR OLUŞTURUYOR"
Toplanan limonlar iç ve dış piyasaya satılırken, önemli bir kısmı da yazın tüketilmek üzere soğuk hava depolarında saklanıyor. Binlerce ailenin geçim kapısı olan limonun; yetiştirilmesinden, hasadına, ayrıştırmasından, paketlemesine kadarlık süreçte çalışanların yüzde 70'lik kısmını kadınlar oluşturuyor. Geçen yıl kilogramı 5 ila 10 TL olan limon, bu sene ise kilogramı 35 ila 50 TL arasında alıcılarıyla buluşacak.
"BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR"
Üreticiler, Mersin'de hasat sonuna geldiklerini ve hasat sonrasında tesislerde mesailerin de uzun sürdüğünü söyledi. Hasat edilen limonların tesislerde ayrıştırıldıktan sonra yurdun her yerine gönderildiğini ve yurt dışı pazarlarında da Balkanlar'dan Rusya'ya ve Ortadoğu'ya birçok ülkeye ihraç edildiğini ekledi.
Bölgede yaklaşık 1 milyon limon üretimi yapıldığını ve Türkiye'nin limon üretiminde birinci sırada yer aldığını söyleyen üretici esnaf Murat Topal, kadınların üretimdeki önemine dikkat çekti. Topal, limon hasatı yapan kadınların artık son hasatları yaptıklarını ve yaklaşık 15 gün sonra bu işlemin biteceğini belirtti.
YASAL UYARI
MERSIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MERSIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.