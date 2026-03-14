Limon deposunda hasadın sonuna gelindi. Kilosu 35 liradan başlıyor

Üreticiler, Mersin'de hasat sonuna geldiklerini ve hasat sonrasında tesislerde mesailerin de uzun sürdüğünü söyledi. Hasat edilen limonların tesislerde ayrıştırıldıktan sonra yurdun her yerine gönderildiğini ve yurt dışı pazarlarında da Balkanlar'dan Rusya'ya ve Ortadoğu'ya birçok ülkeye ihraç edildiğini ekledi.

Bölgede yaklaşık 1 milyon limon üretimi yapıldığını ve Türkiye'nin limon üretiminde birinci sırada yer aldığını söyleyen üretici esnaf Murat Topal, kadınların üretimdeki önemine dikkat çekti. Topal, limon hasatı yapan kadınların artık son hasatları yaptıklarını ve yaklaşık 15 gün sonra bu işlemin biteceğini belirtti.