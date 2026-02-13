Lise yıllarında tanıştılar. Aşkları huzurevinde de devam ediyor

Saadet Bodur da 56 yıldır birbirlerine destek olarak evliliklerini sevgiyle sürdürdüklerini ifade etti.

Evliliklerinde zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Bodur, sevginin sorunların aşılmasında en önemli güç olduğunu vurguladı.

Bodur, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yıllarımız çok güzel geçti ama bütün yük kadına düşüyor. Eşim hep görevdeydi, ben ev ve çocuklarla ilgilendim. Tayinci olduk, gezdik. Çocuklarımızın işleri yoğun olduğu için bize çok zaman ayıramıyorlar. Biz de kendi isteğimizle buraya geldik. Yeni evlenecekler sabırlı olmalı. Evlilikte her şey sabır.”