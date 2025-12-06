Lösemiyi yenen İkranur Damla, arkadaşlarıyla tekrar okul sıralarında buluştu

Yaşadığı süreci anlatan İkranur Damla Erol, zor günler geçirdiğini ancak hiçbir zaman pes etmediğini belirterek, "Hastaneye gittiğimde okula geleceğime inanıyordum ama onkoloji servisinde yatmak zorunda kaldım. 1 yıl boyunca hastaneden neredeyse hiç çıkamadım. Okulu çok özlüyordum. Okula gitmek en büyük hayalimdi. Ben o süreçleri yaşadım ve benim gibi çocukları kurtarmak istiyorum. O sebeple de onkoloji veya çocuk doktoru olup onlara destek olmak istiyorum" dedi.

Öğretmenleri ve arkadaşlarının hazırladığı sürpriz karşısında mutlu olduğunu ifade eden Erol, "Karşılamalarında çok mutlu oldum. Hocalarımı ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu süreç zorluydu, ben saçlarımı kaybettim ve o halimi sosyal medyada paylaştım. Hiç o halimi paylaşmaktan gocunmadım, o halimden de mutluydum. Benim gibi çocuklar asla pes etmesinler" şeklinde konuştu.