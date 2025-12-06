Lösemiyi yenen İkranur Damla, arkadaşlarıyla tekrar okul sıralarında buluştu
06.12.2025 11:09
İHA
Adana'da 3 yıl önce okula başlayacağı gün hastaneye kaldırılan ve lösemi teşhisi konulan İkranur Damla, 3 yılın ardından tekrar okuluna döndü. Arkadaşları ve öğretmenleri İkranur'a balonlar ve çiçeklerle hoşgeldin dedi.
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda okuyan 8. sınıf öğrencisi İkranur Damla Erol, 3 yıl önce okula başlayacağı gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Lösemi teşhisi konulan İkranur, 3 yıl boyunca Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavilerini sürdürdü. Tedavi sürecinde ise anne Arzu Erol ve baba Adem Erol çalıştıkları iş yerlerinden ayrılmak zorunda kaldılar.
UZAKTAN BİR ŞEKİLDE EĞİTİMİNE DEVAM ETTİ
Hastalık sürecinde ise okulun yönlendirmeleriyle İkranur Damla'ya uzaktan eğitim verildi. Küçük kız tedavi sürecinde 6 ve 7.sınıfı tamamladı. Doktorların yoğun çabaları, ağır kemoterapiler, sayısız kontrol ve aylarca süren hastane günlerinin ardından İkranur, yapılan son kontrollerinde hastalığa dair bulguya rastlanmadı yeniden okuluna döndü. İkranur, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından okul bahçesinde çiçekler ve balonlarla karşılandı. Genç kızın arkadaşları balonları gökyüzüne bıraktı herkes "Hayat Bayram Olsa" şarkısıyla doyasıya eğlendi. Şimdi tek kişilik sınıfta birebir eğitim gören İkranur, önümüzdeki dönem ise doktorlarının kararıyla yeniden sınıf arkadaşlarının yanına dönebileceği belirtildi.
"1 YIL BOYUNCA HASTANEDEN ÇIKMADIM"
Yaşadığı süreci anlatan İkranur Damla Erol, zor günler geçirdiğini ancak hiçbir zaman pes etmediğini belirterek, "Hastaneye gittiğimde okula geleceğime inanıyordum ama onkoloji servisinde yatmak zorunda kaldım. 1 yıl boyunca hastaneden neredeyse hiç çıkamadım. Okulu çok özlüyordum. Okula gitmek en büyük hayalimdi. Ben o süreçleri yaşadım ve benim gibi çocukları kurtarmak istiyorum. O sebeple de onkoloji veya çocuk doktoru olup onlara destek olmak istiyorum" dedi.
Öğretmenleri ve arkadaşlarının hazırladığı sürpriz karşısında mutlu olduğunu ifade eden Erol, "Karşılamalarında çok mutlu oldum. Hocalarımı ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu süreç zorluydu, ben saçlarımı kaybettim ve o halimi sosyal medyada paylaştım. Hiç o halimi paylaşmaktan gocunmadım, o halimden de mutluydum. Benim gibi çocuklar asla pes etmesinler" şeklinde konuştu.
"OKULA GİTMESİNİ BEKLERKEN ONKOLOJİ SERVİSİNDE YATMAYA BAŞLADI"
Kızının yaşadığı süreci anlatan baba Adem Erol ise, "Kızımın lösemi olduğu ortaya çıktı ve biz okula gelmesini beklerken onkoloji servisinde yatmaya başladı. Üzüntümüz çok büyüktü, darmadağın olmuştuk. Sürekli eşimle hastanedeydik ve işlerimizi bıraktık. Ancak çok şükür ki tedaviler sonucu İkranur hastalığı atlattı. İkranur'u öğretmenleri ve arkadaşlarının karşılamaları bizi çok mutlu etti. İkranur'da okula geldiği için çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.
