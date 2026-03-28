Mahalleler sular altında kaldı. Ahşap köprülerle ulaşım sağlanıyor, mahalleli endişeli
28.03.2026 10:57
İHA
Hakkari'de kışın ardından eriyen karlar ve sağanak yağışlar, su taşkınlarına neden olurken vatandaşlara da zor anlar yaşatıyor.
Yüksekova ilçesinde kar yağışlarının ardından havaların ısınması ve sağanak yağışlar kar sularını eritmeye başladı. İlçenin ova kesimlerindeki bazı mahalle ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.
AHŞAP KÖPRÜYLE ULAŞIMI SAĞLIYOR
Cumhuriyet mahallesinde yaşayan Yusuf Tire, altyapı yetersizliği ve arazi yapısı nedeniyle evinin bahçesinin tamamen su altında kaldığını belirtti. Apartmanlarına giriş çıkış yapmakta zorluk yaşadıklarını anlatan Tire, ahşap malzemelerle bir köprü inşa ederek ulaşım sorununa çözüm bulmaya çalıştı.
"ENGELLİ KIZIM İÇİN ENDİŞELİYİM"
Durum üzerine şikayetini dile getiren Tire, bu sorunun her yıl yaşadığını belirterek şöyle söyledi:
“Bu yıl kış çok sert geçti. Karlar eriyince tüm su bahçemize doldu. Kendi imkanlarımla yaptığım bu tahta köprü üzerinden eve girip çıkabiliyoruz. 37 yaşındaki zihinsel engelli kızımın sağlık sorunları var. Acil bir durum olsa ambulansın buraya girmesi mümkün değil. Altyapı sorununa kalıcı bir çözüm bekliyoruz.”
BÖLGE HALKI ÇÖZÜM ARIYOR
İlçenin farklı bölgelerinde de etkisini gösteren taşkınlar nedeniyle tarım arazileri ve bahçeler zarar görürken vatandaşlar belediye ekiplerinin tahliye ve menfez çalışmalarını artırmasını talep ediyor.
Yetkililerin bölgede inceleme yaparak drenaj hattı oluşturması bekleniyor.
