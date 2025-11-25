Mahalleli diken üstünde: Yollar çöküyor, araziler kayıyor "Can kaybımız olabilir"
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bölgedeki taş ocağı, mahallenin parça parça kaymasına sebep oluyor.
Düzenli olarak bakımı yapılan yollar her ay çökerken, araziler ise metre metre ilçe merkezine yaklaşıyor. Evlerin yamulduğu ve birçok kişinin terk ettiği bölgede kalan bazı vatandaşlar, kalıcı bir çözüm istiyor.
Hendek ilçesinde bulunan Bakacak Mahallesi, 2017 yılından beri toprak içinden geçen su ve bölgede bulunan taş ocağının çalışmaları sebebiyle kayıyor. 2020 yılında daha da hızlanan bu kaymalar sebebiyle düzenli olarak yenilenen yollar çöküyor, evler yamuluyor.
Afet bölgesi ilan edilen mahallede can korkusu yaşayan vatandaşlar bölgeyi terk ederken, kalanlar çözüm istiyor. Yağışlarla beraber kaymaların sıklaştığını aktaran mahalle sakini Osman Yıldırım, kendi bahçesinin alanında kayma olmadığını ancak tedirgin olduğunu vurguladı.
''BURADA CAN KAYBIMIZ OLABİLİR''
Mahalle sakini Osman Yıldırım, "Burası heyelan bölgesi ilan edildi. Bizim tek isteğimiz bu taş ocağının kapatılması. Durum böyle devam ederse yakın zamanda benim bölgeme de sirayet edecek, bunun korkusunu yaşıyoruz. Can kaybımız da olabilir'' şeklinde konuştu.
Yıldırım, sözlerine şu şekilde devam etti:
‘’Çöken yollara asfalt atıyorlar. Heyelan bölgesinde kalan bir komşumuz taş ocağını mahkemeye verdi. Şantiye yaklaşık 4 ay kapalı kaldı ama sonrasında yeniden faaliyete geçti. Komşumuz bahçe içine evini yaklaşık 3 yıl önce yaptı ama ‘oturulmaz' kararı verilince terk edip gitti."
