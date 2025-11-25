Mahalleli diken üstünde: Yollar çöküyor, araziler kayıyor "Can kaybımız olabilir"

Hendek ilçesinde bulunan Bakacak Mahallesi, 2017 yılından beri toprak içinden geçen su ve bölgede bulunan taş ocağının çalışmaları sebebiyle kayıyor. 2020 yılında daha da hızlanan bu kaymalar sebebiyle düzenli olarak yenilenen yollar çöküyor, evler yamuluyor.

Afet bölgesi ilan edilen mahallede can korkusu yaşayan vatandaşlar bölgeyi terk ederken, kalanlar çözüm istiyor. Yağışlarla beraber kaymaların sıklaştığını aktaran mahalle sakini Osman Yıldırım, kendi bahçesinin alanında kayma olmadığını ancak tedirgin olduğunu vurguladı.