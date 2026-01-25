Makas elinden düşmedi. 80 yaşında hala işinin başında
25.01.2026 10:28
İHA
Adana'da 14 yaşında berber çırağı olarak eline ilk kez makası alan Remzi Arkın, aradan geçen 66 yıla rağmen mesleğinden kopmadı.
YALNIZCA BİR İŞ DEĞİL, HAYATININ VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI
Bugün 80 yaşında olan Arkın, 66 yıldır berber olarak mesleğini aynı heyecan ve özveriyle sürdürüyor. Her sabah dükkanının kapısını açarken ilk günkü gibi istekli olan usta berber, mesleğini yalnızca bir iş değil, hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor.
Henüz 14 yaşındayken Tuz Hanı'nın önündeki bir berber salonunda çıraklığa başlayan Remzi Arkın, meslek hayatının her aşamasını aynı dükkânda yaşadı. Çıraklık, kalfalık, ustalık ve ortaklık dönemlerini aynı adreste geçiren Arkın, tam 66 yıl boyunca aynı dükkânda hizmet verdi.
"Mesleğimden çok memnunum, mutlu bir hayatım oldu" diyen Arkın, meslek yaşamı boyunca birçok tanınmış isimle de çalışma fırsatı bulduğunu ifade etti.
Valilere, emniyet müdürlerine makamlarında özel olarak tıraş yaptığını belirten Arkın, mesleğinde çok güzel günler geçirdiğini ve aktif olarak çalışmaya devam ettiğini belirtti.
MESLEĞİN İNCELİKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ
İlerleyen yaşına rağmen çalışmaktan büyük keyif aldığını vurgulayan usta berber, mesleğin inceliklerine de dikkat çekti.
Arkın, "Şartlar eskisine göre daha iyi. Ama bu işte müşteriyle ilgilenmek çok önemli. Yeniliklere ayak uyduracaksın, dükkânın ve kullandığın ekipmanlar temiz olacak. Günün şartlarına göre makineyi, jileti kullanacaksın. Temizlik ve müşteriye ihtimam her şeyin başı" diye konuştu.
Yarım asrı aşkın süredir binlerce kişiyi tıraş eden Remzi Arkın, mesleğine olan bağlılığı ve çalışma azmiyle genç ustalara da örnek olmaya devam ediyor.
