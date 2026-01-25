Makas elinden düşmedi. 80 yaşında hala işinin başında

Bugün 80 yaşında olan Arkın, 66 yıldır berber olarak mesleğini aynı heyecan ve özveriyle sürdürüyor. Her sabah dükkanının kapısını açarken ilk günkü gibi istekli olan usta berber, mesleğini yalnızca bir iş değil, hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor.

Henüz 14 yaşındayken Tuz Hanı'nın önündeki bir berber salonunda çıraklığa başlayan Remzi Arkın, meslek hayatının her aşamasını aynı dükkânda yaşadı. Çıraklık, kalfalık, ustalık ve ortaklık dönemlerini aynı adreste geçiren Arkın, tam 66 yıl boyunca aynı dükkânda hizmet verdi.