Malatya'nın ilk yerleşim yerlerinden biri. Geçmişte Roma köyüydü
28.01.2026 10:02
İHA
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü, karla kaplı haliyle havadan görüntülendi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Arslantepe Höyüğü, Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar uzanan buluntuları ve Hititler, Roma, Bizans gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor.
Bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen tarihi alan, havadan görüntülendi.
Anadolu'nun en eski şehir devletlerinden birinin kurulduğu yer olarak bilinen ve son yapılan yüzey kazılarında 8 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen seramik küp parçalarının bulunduğu höyük, binlerce yıldır görkemini koruyor.
6 yerleşme ve kültür tabakası ortaya çıkarıldığı alan, Milattan Sonra 5. ve 6. yüzyıllar arasında Roma köyü olarak kullanıldı.
Yüzeyde İslami döneme ve Bizans-Roma çağlarına ait kalıntılar görülürken, Geç Hitit dönemi ve Demir Çağı’nı temsil eden izlere de rastlandı.
Saray, tapınak, iki bini aşkın mühür baskısı ve metal eserlerin bulunduğu kazılar, Arslantepe'nin resmi, dini ve kültürel hayatına dair pek çok fikir veriyor.
2011 yılından bu yana açık hava müzesi olarak hizmet veren Arslantepe Ören Yeri, 2021 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne girmişti.
YASAL UYARI
MALATYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MALATYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.