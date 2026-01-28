Malatya'nın ilk yerleşim yerlerinden biri. Geçmişte Roma köyüydü

Saray, tapınak, iki bini aşkın mühür baskısı ve metal eserlerin bulunduğu kazılar, Arslantepe'nin resmi, dini ve kültürel hayatına dair pek çok fikir veriyor.

2011 yılından bu yana açık hava müzesi olarak hizmet veren Arslantepe Ören Yeri, 2021 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne girmişti.