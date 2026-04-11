Manisa'da monilya tehlikesi üzerine uyarı yapıldı
11.04.2026 14:06
İHA
Manisa'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiçeklenme döneminde etkili olan monilya hastalığına karşı dikkatli olunması üzerine uyarı yapıldı.
Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bahar döneminde artış gösteren hastalığın çiçek, sürgün ve meyvelerde ciddi oranda zarara yol açabileceği vurgulandı.
Hastalığın ilk belirtilerinin çiçeklerde görüldüğünü belirterek, çiçeklerin taç ve çanak yaprakları ile üreme organlarında kahverengileşme meydana geldiğini, bu durumun zamanla tüm çiçeğe yayılarak çiçek yanıklığına neden olduğunu ifade etti.
İlerleyen süreçlerde hastalığın sürgün ve meyvelerde de etkili olduğunun altı çizilirken, sürgünlerde kuruma ve kanser yaralarının da oluşabileceği ve ince dalların tamamen kuruyabildiği belirtildi.
YETKİLİLER UYARIDA BULUNDU
Nemli ve yağışlı havalarda ise hastalıklı bölgelerde zamk (bazı ağaçların kabuklarından sızan, kuruduğunda sertleşen, renksiz veya sarımtırak renkte, suda çözünebilen doğal ve yapışkan bir maddedir) oluşumunun görülebildiği belirtildi. Yetkililer hastalıkla mücadelede doğru zamanlamanın önemine de dikkat çektiler ve şöyle uyarıda bulundular:
"Çiçeklerin yüzde 5'i 10’u açtığında ilk ilaçlama yapılmalı Çiçeklerin yüzde 90'ı 100’ü açtığında ikinci ilaçlama uygulanmalı."
Uygun fungusitlerle (mantarları ve sporlarını yok etmek veya gelişmelerini engellemek için kullanılan mantar öldürücü kimyasal maddedir) yapılacak zamanında müdahalenin, ürün kaybını önlemede büyük önem taşıdığı ifade edildi.
Yetkililer, üreticilerin hem verim kaybı yaşamamaları hem de hastalığın yayılmasını önlemek adına gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini vurguladı.
MONİLYA HASTALIĞI NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?
Literatürde "Monilinia laxa" olarak isimlendirilen hastalık; kayısı, şeftali, kiraz, erik, vişne ve badem gibi sert çekirdekli ağaçlarda meyve veriminde kayıplara yol açabilen, bir tür mantar hastalığı olarak tanımlanıyor.
Ağaca bulaşan hastalık, özellikle çiçek, çiçek sapı, sürgün ve en son olarak da meyvelere sirayet ediyor.
Enfeksiyona uğramış çiçekler kahverengi bir renk alıyor. Hastalık ince sürgünlerin tamamen kurumasına, kalın sürgünlerde ve dallarda ise "kanser" yaraları oluşmasına ve dalların uçtan geriye doğru kurumasına yol açıyor.
